Пьер Гасли: «Обидно, что в США не удалось превратить хорошую квалификацию в очки»
Пилот «Альпин» поделился впечатлениями от Гран-при США, где квалифицировался 7-м и финишировал 12-м.
«Это была лучшая квалификация в году. Я бы сказал, что мы явно смогли вынесли много позитивного из того уик-энда. Знаете, если вспомнить ситуацию пару месяцев назад, когда мы стартовали в Бахрейне, мы были на последнем ряду.
И все же мы продолжили работать над обновлениями и в конце концов взяли седьмое место в квалификации на прошлой неделе. Мне очень приятно видеть такой хороший прогресс машины.
С другой стороны, в воскресенье гонка прошла не лучшим образом. К сожалению, мы потеряли часть времени на пит-стопе, столкнулись с проблемами при использовании «харда» и упустили хорошую стартовую позицию.
Обидно, что не удалось превратить эту хорошую квалификацию в очки, но по крайней мере у нас остаются надежды. Ну, вы знаете, эти воодушевляющие признаки того, что мы сможем побороться за чуть более высокие позиции в оставшихся гонках», – сказал Гасли.
Пьер также рассказал об эффекте от обновлений: в Остин команда привезла днище с обновленными элементами, доработанный кожух двигателя и новое заднее крыло.
«По правде говоря, с точки зрения потенциала в целом болид стал быстрее и чуть лучше работал на торможении – и все это на всех участках трассы.
Просто нужно еще чуть больше сцепления и, я бы сказал, баланса – нам есть еще что улучшать, мы продолжим работать над этим. Но знаете, среди всех болидов на пит-лейн никто никак не найдет идеальный баланс.
С точки зрения общего потенциала мне было приятно видеть, что на протяжении всех трех сегментов квалификации мы были способны показывать достаточно хорошие круги, чтобы всегда оказываться в первой десятке. Это воодушевляло».
Рейтинг силы болидов «Ф-1» после финальной волны апгрейдов – кто фаворит конца сезона?
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