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Промоутер Гран-при Мехико: «Хотим продлить контракт с «Ф-1» вне зависимости от будущего Переса»

Организаторы Гран-при Мехико хотят остаться в «Ф-1» даже в случае ухода Переса.

Серхио Перес продлил контракт с «Ред Булл» на 2025 год по ходу текущего сезона, однако из-за слабых результатов его место оказалось под угрозой. Советник команды Гельмут Марко уже признал, что контракт еще не гарантирует участия в «Ф-1».

Контракт Гран-при Мехико истекает так же в 2025-м. Организаторы этапа уже ведут переговоры с «Формулой-1» о продлении соглашения.

По словам промоутера мероприятия Алехандро Соберона, будущее Серхио Переса никак не влияет на позицию организаторов, несмотря на популярность пилота в стране.

«Мы настроены довольно оптимистично [в плане переговоров] и готовы принимать гонку еще много, много лет.

Я бы сказал, что не уверен, что карьера Переса подходит к концу. Он отличный пилот, у которого тяжелый сезон. У этого может быть множество причин. Не мне об этом говорить.

Что я могу сказать, так это то, что мексиканские фанаты очень привязаны к «Ф-1». Очевидно, Чеко сильно укрепляет [их любовь к спорту].

Но Мексика очень близка к духу «Ф-1». Сегодня гонки на нашей трассе намного зрелищней, чем пять лет назад. Думаю, конкуренция и качество шоу на трассе будут на достаточном уровне, чтобы поддержать интерес аудитории. Потому мы как промоутеры гонки очень взволнованы в попытке понять, как продлить контракт вне зависимости от будущего Чеко», – сказал Соберон.

Он подчеркнул, что даже без Переса интерес к Гран-при Мехико был бы высоким:

«Очень мало этапов [в «Ф-1»], у которых есть местные пилоты. В этом году мы наслаждались аншлагами на каждой гонке «Ф-1». Это отражение конкуренции и качества шоу. Конечно, все бы хотели видеть местного пилота, но когда мы впервые проводили гонку здесь, 50% фанатов были в красных футболках – у «Феррари» потрясающая поддержка [в Мехико].

Я дам вам немного арифметики. У нас недостаточно большая вместимость: мы могли бы принять 600 тысяч зрителей, если бы у нас была неограниченная вместимость – но мы не можем разместить всех.

Вот почему все билеты быстро распродаются заранее. Возможно, без Чеко темп продаж упал бы на 20-25%, но это все равно был бы аншлаг».

Миллиардер Слим: «У Переса и «Ред Булл» контракт. Не понимаю, почему у стольких людей сомнения» 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: ESPN
logoРед Булл
logoФормула-1
logoСерхио Перес
logoГран-при Мексики
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