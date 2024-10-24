Гельмут Марко о Пересе: «Контракт бесполезен, если нужных результатов нет»

Контракт не спасет Переса, если гонщик не прибавит, сообщил Марко.

Советник «Ред Булл» Гельмут Марко заявил, что команда продолжает выбирать состав на сезон-2025, несмотря на соглашение с Серхио Пересом до конца 2026 года.

«Пусть у Переса контракт, но «Формула-1 » – меритократия. Если нужных результатов нет, даже контракты бесполезны.

В конце сезона мы соберемся вместе и решим, кто станет наилучшим напарником для Ферстаппена в «Ред Булл», – сказал австриец.

Марко прокомментировал слухи о том, что Перес объявит о завершении карьеры на Гран-при Мехико:

«Мне неизвестно о каких бы то ни было размышлениях о завершении карьеры.

Ничего еще не решено».

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