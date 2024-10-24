Гельмут Марко о Пересе: «Контракт бесполезен, если нужных результатов нет»
Контракт не спасет Переса, если гонщик не прибавит, сообщил Марко.
Советник «Ред Булл» Гельмут Марко заявил, что команда продолжает выбирать состав на сезон-2025, несмотря на соглашение с Серхио Пересом до конца 2026 года.
«Пусть у Переса контракт, но «Формула-1» – меритократия. Если нужных результатов нет, даже контракты бесполезны.
В конце сезона мы соберемся вместе и решим, кто станет наилучшим напарником для Ферстаппена в «Ред Булл», – сказал австриец.
Марко прокомментировал слухи о том, что Перес объявит о завершении карьеры на Гран-при Мехико:
«Мне неизвестно о каких бы то ни было размышлениях о завершении карьеры.
Ничего еще не решено».
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Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: F1-Insider
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