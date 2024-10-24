  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Гельмут Марко о Пересе: «Контракт бесполезен, если нужных результатов нет»
1

Гельмут Марко о Пересе: «Контракт бесполезен, если нужных результатов нет»

Контракт не спасет Переса, если гонщик не прибавит, сообщил Марко.

Советник «Ред Булл» Гельмут Марко заявил, что команда продолжает выбирать состав на сезон-2025, несмотря на соглашение с Серхио Пересом до конца 2026 года.

«Пусть у Переса контракт, но «Формула-1» – меритократия. Если нужных результатов нет, даже контракты бесполезны.

В конце сезона мы соберемся вместе и решим, кто станет наилучшим напарником для Ферстаппена в «Ред Булл», – сказал австриец.

Марко прокомментировал слухи о том, что Перес объявит о завершении карьеры на Гран-при Мехико:

«Мне неизвестно о каких бы то ни было размышлениях о завершении карьеры.

Ничего еще не решено».

Отец Переса о карьерных перспективах сына: «Чеко станет чемпионом «Формулы-1»

Джо Сейвард: «В «Ред Булл» активно присматриваются к Колапинто»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: F1-Insider
возможные переходы
logoРед Булл
logoФормула-1
logoГельмут Марко
logoСерхио Перес
logoГран-при Мексики
logoМакс Ферстаппен
Рекомендуем
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Фернандо Алонсо: «Надеюсь провести еще минимум 40-50 Гран-при. Современная «Ф-1» позволяет выступать дольше»
24 минуты назад
Гран-при Мехико-2024. Расписание трансляций
652 минуты назад
Шварцман перейдет в «Индикар» и покинет должность резервного пилота «Феррари» (Джо Сейвард)
1сегодня, 09:49
«Заубер» склоняется к продлению Боттаса, Бортолето – главная угроза для Валттери (Лоренс Барретто)
6сегодня, 08:43
Гельмут Марко: «Менеджер Пиастри настойчиво стремится к переговорам с «Ред Булл»
6сегодня, 07:58
Фернандо Алонсо: «Был на 99 процентов уверен, что сезон-2009 станет последним. Я двукратный чемпион – что еще могу делать в «Ф-1»?»
5сегодня, 07:28
Джолион Палмер: «Действия Ферстаппена были нечестными. Легко быть впереди на апексе, если на выходе из поворота не надо оставаться в пределах трассы»
37вчера, 16:43
Организаторы пытаются договориться о ротации Гран-при Нидерландов и Барселоны, этап в Имоле почти наверняка потеряет место в календаре «Ф-1» (Джо Сейвард)
15вчера, 15:02
Отец Переса о карьерных перспективах сына: «Чеко станет чемпионом «Формулы-1»
32вчера, 13:38
Фернандо Алонсо о неудаче «Астон Мартин» в Остине: «Понимали, что удержаться в топ-10 и заработать очки будет трудно»
1вчера, 12:15
Ко всем новостям
Последние новости
Где смотреть Гран-при Мехико-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
122 октября, 08:00
Где смотреть Гран-при США-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
114 октября, 07:10
5 октября прошел финальный этап Российской серии гонок на выносливость (REC) – Гран-при Спортс’’ на автодроме Moscow Raceway
17 октября, 11:58Фото
Георгий Чивчян стал первым в истории обладателем Кубка России по дрифту «Суперфинал РДС»
7 октября, 11:35Фото
Первый этап Yuka Drive Fest Джимхана Лайт пройдет в Челябинске 13 октября
4 октября, 09:00Фото
5 октября пройдет финальный этап Российской серии гонок на выносливость (REC) – Гран-При Спортс’’ на автодроме Moscow Raceway
11 октября, 13:25Фото
Кубок России «Суперфинал РДС» пройдет 5 и 6 октября в спорткомплексе «Ростов Арена»
1 октября, 12:45Фото
Дамир Идиятулин выиграл «ВТБ Финал Гран-При Российской Дрифт Серии»
23 сентября, 12:51Фото
14 и 15 сентября прошел финальный этап LEMARC чемпионата и Первенства России по мотокроссу сезона 2024 года на автодроме «Игора Драйв»
17 сентября, 14:01Фото
Финальный этап Гран-При Российской Дрифт Серии пройдет на треке «Игора Драйв» в Санкт-Петербурге 21 и 22 сентября
16 сентября, 15:16Фото