Фернандо Алонсо: «Неудивительно, что в Баку «Астон Мартин» в самом хвосте»

Алонсо назвал ожидаемой низкую скорость в Монце.

Пилот «Астон Мартин » Фернандо Алонсо стал 15-м в первой практике перед Гран-при Азербайджана и 19-м во второй.

«Надо сильно прибавить. Мы в самом хвосте вместе с «Альпин », так что необходимо найти скорость завтра. Посмотрим, что получится сделать.

На таких трассах нужна эффективность. В Лас-Вегасе будет то же самое – мы очень медленные. Здесь много поворотов и много очень длинных прямых, так что у болида должна быть хорошая прижимная сила и низкое лобовое сопротивление.

Похоже, это не наша сильная сторона. Так было в Спа, так было в Монце, и неудивительно, что и здесь ситуация та же», – прокомментировал результаты двукратный чемпион «Формулы-1».

Гран-при Азербайджана-2025. 2-я практика. Хэмилтон – 1-й, Леклер – 2-й, Расселл – 3-й, Норрис – 10-й, Пиастри – 12-й

