Франко Колапинто: «Постараемся выйти на пик своих возможностей в квалификации»

Колапинто надеется хорошо выступить в квалификации в Баку.

Пилот «Альпин » Франко Колапинто подвел итоги пятничных свободных заездов перед Гран-при Азербайджана , а также поделился мнением о перспективах команды в оставшихся сессиях.

«Сегодня было приятно вернуться на трассу, прошлогоднее выступление на которой вызывает весьма приятные воспоминания. На этой трассе ты получаешь хорошие ощущения, находясь за рулем болида. И как и на всех городских трассах, здесь не нужно спешить, постепенно наращивать темп по ходу уик-энда и стараться не слишком рисковать в пятницу.

Мы проехали несколько хороших и чистых кругов и теперь будем изучать данные, готовясь к квалификации, ведь именно там нам нужно будет выйти на пик своих возможностей. При этом сегодня многие команды использовали разные стратегии работы с шинами, так что посмотрим, как это повлияет на ход квалификации», – рассказал Колапинто.

