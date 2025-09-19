  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Франко Колапинто: «Постараемся выйти на пик своих возможностей в квалификации»
0

Франко Колапинто: «Постараемся выйти на пик своих возможностей в квалификации»

Колапинто надеется хорошо выступить в квалификации в Баку.

Пилот «Альпин» Франко Колапинто подвел итоги пятничных свободных заездов перед Гран-при Азербайджана, а также поделился мнением о перспективах команды в оставшихся сессиях.

«Сегодня было приятно вернуться на трассу, прошлогоднее выступление на которой вызывает весьма приятные воспоминания. На этой трассе ты получаешь хорошие ощущения, находясь за рулем болида. И как и на всех городских трассах, здесь не нужно спешить, постепенно наращивать темп по ходу уик-энда и стараться не слишком рисковать в пятницу.

Мы проехали несколько хороших и чистых кругов и теперь будем изучать данные, готовясь к квалификации, ведь именно там нам нужно будет выйти на пик своих возможностей. При этом сегодня многие команды использовали разные стратегии работы с шинами, так что посмотрим, как это повлияет на ход квалификации», – рассказал Колапинто.

Расклады на «Ф-1» в Баку: кто-то вновь сбросит «Макларен»? «Феррари» или «Ред Булл»?

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: пресс-служба «Альпин»
logoФормула-1
Гран-при Азербайджана
logoАльпин
logoФранко Колапинто
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Джордж Расселл: «Сохранили все свои комплекты шин «медиум» на оставшиеся два дня уик-энда, что может дать нам преимущество над конкурентами»
35 минут назад
Гельмут Марко: «Ред Булл» будет в топ-3 квалификации и поборется за победу в Баку»
153 минуты назад
Андреа Стелла о размене в Италии: «Шум не удивляет, гоночные ситуации можно трактовать по-разному»
2сегодня, 16:20
Шарль Леклер: «Макларен» все равно кажется машиной из другого мира, завтра многие очень сильно удивятся»
сегодня, 15:53
Фернандо Алонсо: «Неудивительно, что в Баку «Астон Мартин» в самом хвосте»
сегодня, 15:51
Льюис Хэмилтон: «Ко второй практике внесли в настройки болида пару изменений и я стал отыгрывать на торможениях действительно много времени»
1сегодня, 15:37
Расселл пропустил брифинг пилотов из-за недомогания. Накануне Джордж не общался с прессой
сегодня, 15:33
Андреа Кими Антонелли: ««Феррари» очень быстра, но «Мерседес» может навязать борьбу. Хотя «Макларен» явно не показал свою истинную скорость»
сегодня, 15:19
Пиастри предупредили за игнорирование желтого флага в практике в Баку
3сегодня, 15:15
Пьер Гасли: «Трасса в Баку просто не подходит болиду «Альпин»
сегодня, 14:55
Ко всем новостям
Последние новости
Где смотреть Гран-при Азербайджана-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
15 сентября, 08:13
Финальный этап IDDC 2025 года пройдет на главной трассе «Игора Драйв»
11 сентября, 07:49
На этапе в Казани определился чемпион дрифт-серии RDS Open
9 сентября, 09:55Фото
Финал чемпионата по дрифту RDS Open пройдет 6-7 сентября в Казани
2 сентября, 12:21Фото
Цареградцев стал лидером сезона RDS GP после первой победы в 2025 году
11 сентября, 10:57
Где смотреть Гран-при Италии-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
11 сентября, 08:30
Шестой этап российской RDS GP пройдет на трассе «Игора Драйв» в конце августа
25 августа, 11:48Фото
Где смотреть Гран-при Нидерландов-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
25 августа, 06:19
В начале августа в России завершился первый федеральный автопробег «Путь»
19 августа, 14:47
В Красноярске завершился шестой этап «Открытого чемпионата РДС» по дрифту
19 августа, 13:01Фото