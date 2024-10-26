Гельмут Марко: «Проблема Ферстаппена с мотором несерьезная. Какая-то утечка»
Марко не переживает из-за технических трудностей Ферстаппена.
Советник «Ред Булл» Гельмут Марко высказался о сложностях, которые Ферстаппен испытывал с силовой установкой в первой и второй практиках перед Гран-при Мехико.
«Это одна и та же проблема. Сейчас мы пытаемся понять, почему она вернулась, хотя была исправлена. Это несерьезная проблема. Просто нужно ее решить. Какая-то утечка.
В обычных условиях она должна быть решена. Единственный плюс для Ферстаппена в том, что он потерял не так уж много времени, поскольку вторая тренировка была посвящена шинам на сезон-2025», – заявил австриец в эфире ORF.
Макс Ферстаппен: «Бесполезный день»
Ферстаппен досрочно завершил 2-ю практику в Мексике из-за проблем с мотором
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: RacingNews365
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости