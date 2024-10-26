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Гельмут Марко: «Проблема Ферстаппена с мотором несерьезная. Какая-то утечка»

Марко не переживает из-за технических трудностей Ферстаппена.

Советник «Ред Булл» Гельмут Марко высказался о сложностях, которые Ферстаппен испытывал с силовой установкой в первой и второй практиках перед Гран-при Мехико.

«Это одна и та же проблема. Сейчас мы пытаемся понять, почему она вернулась, хотя была исправлена. Это несерьезная проблема. Просто нужно ее решить. Какая-то утечка.

В обычных условиях она должна быть решена. Единственный плюс для Ферстаппена в том, что он потерял не так уж много времени, поскольку вторая тренировка была посвящена шинам на сезон-2025», – заявил австриец в эфире ORF.

Макс Ферстаппен: «Бесполезный день»

Ферстаппен досрочно завершил 2-ю практику в Мексике из-за проблем с мотором

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: RacingNews365
logoРед Булл
logoФормула-1
logoГельмут Марко
logoГран-при Мексики
logoМакс Ферстаппен
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