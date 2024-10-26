  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Кристиан Хорнер: «Цунода выступит на шинных тестах после завершения сезона – «Ред Булл» давно договорился с «Хондой»
1

Кристиан Хорнер: «Цунода выступит на шинных тестах после завершения сезона – «Ред Булл» давно договорился с «Хондой»

В «Ред Булл» подтвердили участие Цуноды в послесезонных тестах.

Руководитель «Ред Булл» заявил, что Юки Цунода выступит за рулем RB20 на послесезонных тестах в Абу-Даби.

Прежде японский пилот никогда вживую не пилотировал болид основной команды в рамках тестовой программы. В связи с этим в «Хонде» настаивали, чтобы гонщик «РБ» наконец получил свой шанс.

«Юки – член юниорской команды, мы обсуждали все это с «Хондой». Он будет пилотировать болид на шинных тестах после завершения сезона – мы давно об этом договорились.

Будет здорово дать ему возможность поработать с инженерами «Ред Булл» и посмотреть, как он выступит за рулем болида основной команды», – сказал Хорнер.  

Все юниоры команд «Ф-1»: кого ждать в Гран-при? Кто самый перспективный? 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: Motorsport.com
logoКристиан Хорнер
logoРед Булл
тесты Формула-1
logoФормула-1
logoЮки Цунода
logoРБ
Рекомендуем
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Алонсо первым в истории принял участие в 400 Гран-при
17 минут назад
Расселл разбил болид во 2-й практике в Мексике и вызвал красные флаги
314 минут назадФото
Кристиан Хорнер об «ужасном» сезоне Переса: «Чеко идеально сформулировал. Плохой год»
44 минуты назад
Гельмут Марко: «Днище на болиде Ферстаппена нужно заменить, причину проблем с мотором «Ред Булл» пока не знает»
1сегодня, 21:17
Макс Ферстаппен: «Понял, в чем проблема. У меня не тот паспорт!»
7сегодня, 21:04Видео
Гран-при Мехико-2024. Расписание трансляций
12сегодня, 21:00
Шварцмана наказали потерей 5 позиций на решетке за обгон под желтыми флагами
1сегодня, 20:48
Столкновение Албона и Бермэна признано гоночным инцидентом
1сегодня, 20:43
Макс Ферстаппен о слухах про смену команды: «Ситуация никогда не менялась. Намерен завершить карьеру в «Ред Булл»
4сегодня, 20:31
Зак Браун о решении подать апелляцию на штраф Норриса: «Очевидно, что «Макларен» не согласен с вердиктом стюардов»
3сегодня, 20:03
Ко всем новостям
Последние новости
Второй этап Yuka Drive Fest Джимхана Лайт пройдет в Уфе 3 ноября
сегодня, 10:15Фото
Артем Лавров победил в первом этапе Yuka Drive Fest Джимхана Лайт в Челябинске
вчера, 12:15Фото
Где смотреть Гран-при Мехико-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
122 октября, 08:00
Где смотреть Гран-при США-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
114 октября, 07:10
5 октября прошел финальный этап Российской серии гонок на выносливость (REC) – Гран-при Спортс’’ на автодроме Moscow Raceway
17 октября, 11:58Фото
Георгий Чивчян стал первым в истории обладателем Кубка России по дрифту «Суперфинал РДС»
7 октября, 11:35Фото
Первый этап Yuka Drive Fest Джимхана Лайт пройдет в Челябинске 13 октября
4 октября, 09:00Фото
5 октября пройдет финальный этап Российской серии гонок на выносливость (REC) – Гран-При Спортс’’ на автодроме Moscow Raceway
11 октября, 13:25Фото
Кубок России «Суперфинал РДС» пройдет 5 и 6 октября в спорткомплексе «Ростов Арена»
1 октября, 12:45Фото
Дамир Идиятулин выиграл «ВТБ Финал Гран-При Российской Дрифт Серии»
23 сентября, 12:51Фото