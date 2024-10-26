Кристиан Хорнер: «Цунода выступит на шинных тестах после завершения сезона – «Ред Булл» давно договорился с «Хондой»

В «Ред Булл» подтвердили участие Цуноды в послесезонных тестах.

Руководитель «Ред Булл» заявил, что Юки Цунода выступит за рулем RB20 на послесезонных тестах в Абу-Даби.

Прежде японский пилот никогда вживую не пилотировал болид основной команды в рамках тестовой программы. В связи с этим в «Хонде» настаивали, чтобы гонщик «РБ» наконец получил свой шанс.

«Юки – член юниорской команды, мы обсуждали все это с «Хондой». Он будет пилотировать болид на шинных тестах после завершения сезона – мы давно об этом договорились.

Будет здорово дать ему возможность поработать с инженерами «Ред Булл » и посмотреть, как он выступит за рулем болида основной команды», – сказал Хорнер .

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