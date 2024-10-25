Валттери Боттас: «Возвращение в «Мерседес» резервным гонщиком – один из вариантов на сезон-2025»

Боттас допустил возвращение в «Мерседес».

Пилот «Заубера » Валттери Боттас сообщил, что может перейти в запас «Мерседеса», где выступал в 2017-2021 годах.

По словам Боттаса, условия контракта с его нынешней командой согласованы, однако швейцарцы пока не приняли окончательное решение.

«Во-первых, мой приоритет – остаться основным гонщиком. Я этого хочу, я на этом настаиваю, общаясь с Маттиа [Бинотто ].

Но, конечно, раз ничего не подписано, а уже октябрь, надо изучить все альтернативы, в том числе возвращение в семью «Мерседеса ». Безусловно, я бы рассмотрел такой вариант. Но есть и другие опции, а также приоритет – место основного пилота.

Мы почти на каждодневной основе контактируем с Маттиа. Иногда это касается технических вопросов, иногда будущего. Мы фактически все согласовали, если говорить об условиях [контракта] и тому подобном. Просто мяч на стороне команды, так что я продолжу ждать и выполнять свою работу», – сказал финский спортсмен перед Гран-при Мехико.

«Заубер» склоняется к продлению Боттаса, Бортолето – главная угроза для Валттери (Лоренс Барретто)