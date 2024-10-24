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«Заубер» склоняется к продлению Боттаса, Бортолето – главная угроза для Валттери (Лоренс Барретто)

«Заубер» мог объявить о контракте с Боттасом, но решил взять паузу.

Команда «Заубер» (с сезона-2026 – «Ауди») все еще размышляет о том, кто будет напарником Нико Хюлькенберга в следующем году.

По информации журналиста сайта «Формулы-1» Лоренса Барретто, для продления контракта с Валттери Боттасом все было готово. Швейцарцы могли объявить о сделке на Гран-при США, однако этого не произошло.

«Вопрос скорее к Маттиа [Бинотто]. Мне сообщили, что на данной стадии я уже ничего не могу сделать, поэтому должен просто сосредоточиться на гонках и своих выступлениях. Надо спросить у Маттиа, однако я сохраняю оптимистичный настрой и в то же время делаю свою работу и надеюсь, что все уладится», – прокомментировал ситуацию Боттас.

Барретто утверждает, что «Заубер» склоняется к кандидатуре Валттери, однако пока не исключает другие возможности.

Главной угрозой для финна является юниор «Макларена» и пилот «Формулы-2» Габриэль Бортолето. «Заубер» не хочет брать Бортолето в арену у «Макларена» и предпочел бы выкупить контракт бразильца. В данный момент Габриэль размышляет, остаться ли ему с топ-командой, где пока не предвидится вакансий в «Ф-1», или перейти в слабейший коллектив.

Остается в списке претендентов и Франко Колапинто. «Уильямс» не против уступить аргентинца «Зауберу», но лишь в аренду. Переговоры с Франко находятся на менее продвинутой стадии в сравнении с ситуацией Боттаса и Бортолето.

Резервный пилот «Мерседеса» Мик Шумахер сохраняет шансы на переход, надежда удержать кокпит остается и у Чжоу Гуаньюя, по-прежнему в шорт-листе находится резервный пилот «Заубера» Тео Пуршер. Все три спортсмена относятся к аутсайдерам гонки.

Валттери Боттас: «Я пилотирую даже лучше, чем в «Мерседесе». С Хюлькенбергом мы составили бы хорошую пару гонщиков»

Маттиа Бинотто: «Ауди» рассматривает Мика Шумахера, безусловно»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: сайт «Формулы-1»
возможные переходы
Гран-при США
logoМакларен
logoЗаубер
logoУильямс
logoАуди
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logoМик Шумахер
logoЧжоу Гуаньюй
logoТео Пуршер
Габриэль Бортолето
Франко Колапинто
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