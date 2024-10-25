Серхио Перес: «Ужасный сезон. Сильный результат в Мексике может перевернуть ситуацию»
Гонщик «Ред Булл» Серхио Перес перед домашним Гран-при Мехико порассуждал о собственных неудачах и борьбе с «Феррари» за вторую строчку в Кубке конструкторов.
«Наличие «Феррари», по моему мнению, ничего не меняет. Мы хотим выиграть Кубок конструкторов, поэтому между вторым и третьим местом нет разницы. Мы очень хотим победить, а для этого необходимо, чтобы обе машины были как можно быстрее и показывали наилучшие возможные результаты.
Я знаю, что проводил ужасный сезон, очень трудный. Он начался хорошо, но затем стал складываться очень тяжело. Если получится показать сильный результат [в Мексике], это, безусловно, может перевернуть ситуацию. Так что я готов.
Мы работаем над решением [проблем с машиной]. В Монце мы обнаружили большую проблему. Мы считали, что идем в верном направлении, и команда продвигается по этому пути.
Это «Формула-1». Иногда результатов нет, и надо просто сохранять спокойствие и сосредоточиться на тех вещах, которые ты можешь контролировать, а остальное не должно тебя беспокоить», – заявил Серхио.
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