Главная зона DRS в Мексике сокращена на 75 метров
В схему трассы Гран-при Мехико внесены изменения перед этапом 2024 года, который состоится с 25 по 27 октября.
Зона DRS на старт-финишной прямой сокращена на 75 метров. Всего на круге три зоны DRS.
Экскурсия по фону для «Ф-1» в Мехико: как там смотрят гонку и развлекают
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: RaceFans
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