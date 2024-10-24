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Главная зона DRS в Мексике сокращена на 75 метров

В схему трассы Гран-при Мехико внесены изменения перед этапом 2024 года, который состоится с 25 по 27 октября.

Зона DRS на старт-финишной прямой сокращена на 75 метров. Всего на круге три зоны DRS.

Экскурсия по фону для «Ф-1» в Мехико: как там смотрят гонку и развлекают

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: RaceFans
трассы
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logoГран-при Мексики
Автодром братьев Родригес
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