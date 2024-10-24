Мика Хаккинен: «Макларен» и «Феррари» сразятся за победу в Мексике»

Хаккинен выделил фаворитов «Ф-1» на этапе в Мексике.

Двукратный чемпион «Формулы-1» Мика Хаккинен поставил на «Макларен» и «Феррари» на Гран-при Мехико, который пройдет в ближайшие выходные, несмотря на послужной список пилота «Ред Булл » Макса Ферстаппена .

«Макс Ферстаппен выиграл пять из последних шести Гран-при Мексики . Чемпион мира будет настроен позитивно после финиша вторым в Сингапуре и третьим в Остине – такие стабильные выступления сохраняют его преимущество в чемпионате мира.

Мое мнение, однако, заключается в том, что в Мексике за победу сразятся «Макларен» и «Феррари», а Ландо Норрис и Шарль Леклер окажутся в центре внимания», – заявил Мика.

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