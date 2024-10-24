Серхио Перес о Гран-при Мехико: «Самым важным будет постараться завоевать подиум на домашнем этапе»

Перес рассказал о целях на домашний Гран-при Мехико.

Пилот «Ред Булл » отметил, что вместе с командой постарается оптимизировать работу болида, доработать баланс, и постараться в итоге попасть на подиум воскресной гонки.

«Этап в Мексике является для меня самым важным в сезоне, и с каждым годом, как кажется, он становится только крупнее. Даже в Остине я чувствовал себя почти как дома [из-за большого количества латиноамериканских болельщиков на трибунах], а на этой неделе на трибунах, возможно, вообще будет твориться настоящее безумие.

Для нас самое важное – отгородиться от всех этих слухов и шума вне трассы и сосредоточиться на работе. В конечном счете, для меня самым важным будет постараться завоевать еще один подиум на домашнем этапе – ради моих болельщиков и моей страны.

По ходу уик-энда в Остине машина постепенно начинала работать все лучше, но нам еще над многим нужно работать. У меня были некоторые проблемы с балансом машины, которые нам нужно устранить, если мы хотим быть конкурентоспособными на трассе Гран-при Мехико, которая по своим характеристикам сильно отличается от «Трассы Америк», – рассказал Перес .

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