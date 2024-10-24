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Гельмут Марко: «Браун мутит воду. Я не говорил о психическом здоровье Норриса, просто сказал, что Ферстаппен сильнее ментально»

Марко обвинил «Макларен» в попытке спровоцировать скандал.

Советник «Ред Булл» Гельмут Марко критически высказался об исполнительным директоре «Макларена» Заке Брауне.

Ранее Марко заявил о «психологических слабостях» пилота «Макларена» Ландо Норриса, Браун назвал слова Гельмута «неуместными».

– Господин Марко, чувствуете ли вы себя отомщенным после испорченного старта Ландо Норриса на Гран-при в Остине?

– Опять поднялся шум просто из-за того, что я сказал о плохих стартах Норриса.

– И о том, что он не сильнейший в психологическом плане.

– Но я не говорил о психическом здоровье, просто сказал, что Макс [Ферстаппен] сильнее ментально.

– Сейчас вы уже знаете, что каждое ваше заявление тщательно рассматривают.

– Да, но нельзя искажать формулировку. Они сознательно сеют смуту. Но мы знаем игры Зака Брауна, он сознательно мутит воду везде, где только может.

Зак Браун: «Слова Марко о Норрисе откатывают назад на 10-20 лет. Ландо – амбассадор психического здоровья, ерничать неуместно»

Гельмут Марко сожалеет, что сказал о «психологических слабостях» Норриса: «Ферстаппен тоже ошибался, я говорил об опыте и зрелости»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: oe24
Гран-при США
logoМакларен
logoРед Булл
logoФормула-1
logoГельмут Марко
психология
logoМакс Ферстаппен
logoЗак Браун
logoЛандо Норрис
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