Гельмут Марко: «Браун мутит воду. Я не говорил о психическом здоровье Норриса, просто сказал, что Ферстаппен сильнее ментально»
Советник «Ред Булл» Гельмут Марко критически высказался об исполнительным директоре «Макларена» Заке Брауне.
Ранее Марко заявил о «психологических слабостях» пилота «Макларена» Ландо Норриса, Браун назвал слова Гельмута «неуместными».
– Господин Марко, чувствуете ли вы себя отомщенным после испорченного старта Ландо Норриса на Гран-при в Остине?
– Опять поднялся шум просто из-за того, что я сказал о плохих стартах Норриса.
– И о том, что он не сильнейший в психологическом плане.
– Но я не говорил о психическом здоровье, просто сказал, что Макс [Ферстаппен] сильнее ментально.
– Сейчас вы уже знаете, что каждое ваше заявление тщательно рассматривают.
– Да, но нельзя искажать формулировку. Они сознательно сеют смуту. Но мы знаем игры Зака Брауна, он сознательно мутит воду везде, где только может.
Зак Браун: «Слова Марко о Норрисе откатывают назад на 10-20 лет. Ландо – амбассадор психического здоровья, ерничать неуместно»
Гельмут Марко сожалеет, что сказал о «психологических слабостях» Норриса: «Ферстаппен тоже ошибался, я говорил об опыте и зрелости»
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