Зак Браун: «Слова Марко о Норрисе откатывают назад на 10-20 лет. Ландо – амбассадор психического здоровья, ерничать неуместно»

Браун раскритиковал Марко за язвительный комментарий о Норрисе.

Исполнительный директор «Макларена » Зак Браун назвал «неуместным» высказывание советника «Ред Булл» Гельмута Марко о Ландо Норрисе .

«Мы знаем, что у Норриса есть некоторые психологические слабости. Я читал о ритуалах, которые ему нужны, чтобы хорошо выступать в гоночный день», – заявил австриец.

«Я читал слова Гельмута, которые меня разочаровали, но не удивили. Ландо – в некотором роде амбассадор психического здоровья. Тото [Вольфф] высказывался о психическом здоровье. Так что, по моему мнению, это серьезный вопрос, о котором мы пытаемся говорить, освещать его, делать так, чтобы обсуждения стали чем-то нормальным.

Ерничать в такой ситуации, полагаю, довольно неуместно. Можно сказать, это откатывает нас назад на 10-20 лет. Все это игры и забавы, когда речь о борьбе и тактике, которую используют некоторые люди, но это заявление я посчитал дурновкусием», – отреагировал Браун на Гран-при США.

Зак также предположил, что Норриса не задели слова Макса Ферстаппена – пилот «Ред Булл » заявил, что Оскар Пиастри слишком хорош, чтобы помогать напарнику:

«Нет, вовсе нет. Я видел комментарий Макса. Мне очень нравится Макс. В этом году у нас были приятные беседы, и это, на мой взгляд, часть спорта. У Ландо нет никаких проблем с подобным».

Гельмут Марко: «У Норриса есть психологические слабости, ему нужны ритуалы, чтобы хорошо выступать»

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