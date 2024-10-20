Гельмут Марко сожалеет, что сказал о «психологических слабостях» Норриса: «Ферстаппен тоже ошибался, я говорил об опыте и зрелости»
Советник «Ред Булл» Гельмут Марко сообщил, что не хотел задеть пилота «Макларена» Ландо Норриса, рассказывая о «психологических слабостях».
После этого исполнительный директор «Макларена» Зак Браун напомнил, что Норрис является «в некотором роде амбассадором психического здоровья», и назвал заявление Марко «дурновкусием».
Гельмут заверил, что не пытался рассуждать о психическом здоровье Ландо.
«Дело вообще не в этом. Не думаю, что слова Зака полностью справедливы.
Я сожалею об этом, потому что у меня всегда были хорошие отношения с Ландо. Я просто говорил о его опыте и зрелости. Через два года он будет гораздо сильнее психологически.
Мы все знаем, что Макс [Ферстаппен] тоже ошибался в первые сезоны в «Формуле-1». Ландо – фантастический гонщик, но давление играет свою роль. Когда привыкаешь и добиваешься успехов, естественным образом начинаешь справляться с ним лучше», – объяснил австриец.
Гельмут Марко: «У Норриса есть психологические слабости, ему нужны ритуалы, чтобы хорошо выступать»
Зак Браун: «Слова Марко о Норрисе откатывают назад на 10-20 лет. Ландо – амбассадор психического здоровья, ерничать неуместно»
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий