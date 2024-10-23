Джо Сейвард: «В «Ред Булл» активно присматриваются к Колапинто»

Колапинто может перейти в систему «Ред Булл».

Известный британский журналист Джо Сейвард со ссылкой на свои источники рассказал, что «Ред Булл» может пригласить Франко Колапинто в свою программу и, вероятно, посадить его за руль болида «РБ» в следующем году.

Предполагается, что в «Ред Булл» все-таки решат прекратить сотрудничество с Серхио Пересом , особенно если Лиам Лоусон в оставшихся гонках убедит в своих способностях выступать за основную команду и стать напарником Макса Ферстаппена. И в этом случае команде понадобится молодой пилот для младшей команды – а в Колапинто боссы «Ред Булл» видят талант, который было бы нежелательно упускать.

«Безусловно, стоит дождаться окончания сезона, чтобы понять, что именно будет происходить в следующем году. Однако Лиам Лоусон блестяще выступил за «РБ» в Остине. И, как мне показалось, радость представителей «Ред Булл» по этому поводу с этим была связана с тем, что они, как кажется, нашли решение своей проблемы.

Также в «Ред Булл» могли найти и решение проблемы, которую своим вероятным уходом на повышение Лиам Лоусон создаст в «РБ».

Речь о Франко Колапинто, который великолепно выступает за «Уильямс » и у которого при этом нет места в пелотоне на сезон-2025, потому что команда уже сделала ставку на Алекса Албона и Карлоса Сайнс .

В паддоке ходят разговоры, что теперь в «Ред Булл» активно присматриваются к Колапинто. Албон и Сайнс оба останутся в «Уильямсе» как минимум до конца сезона-2026, так что в ближайшем будущем для аргентинского гонщика там не будет места. «Ред Булл», в то же время, прямо сейчас нужен сильный молодой пилот», – рассказал Сейвард.

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