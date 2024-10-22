Гельмут Марко о дубле «Феррари»: «Не считаю, что такое повторится на всех трассах. Ожидаю борьбу четырех команд в Мексике»
Советник «Ред Булл» Гельмут Марко скептически оценивает шансы «Феррари» на доминирование в оставшейся части сезона.
На Гран-при США Шарль Леклер стал первым, Карлос Сайнс финишировал вторым.
«Когда для «Феррари» все сходится в плане автодрома, они часто выступают очень сильно, но не считаю, что команда способна повторить такое на всех трассах.
Леклер показал невероятный темп. Мы полагали, что он уничтожит свои шины, а он финишировал, сохраняя такую скорость. Сайнс тоже проявил себя здорово. Это был полный просчет с нашей стороны.
Мы пока не совсем там, где хотели бы находиться. В Гран-при не получилось сохранить темп, показанный в спринте ни на «медиуме», ни на «харде».
Слишком много недостаточной поворачиваемости, но нужно понять, почему это случилось в гонке. Как бы то ни было, мы, конечно, довольны, что удалось увеличить отрыв [Макса Ферстаппена от Ландо Норриса] на пять очков.
[На Гран-при Мехико] нам придется труднее. Нельзя недооценивать Джорджа Расселла за рулем «Мерседеса» – в Техасе у него был безумный темп. Если бы он стартовал впереди, все могло сложиться иначе.
Я ожидаю борьбу четырех команд – «Мерседеса», «Феррари», «Макларена» и нас. Если победители будут чередоваться, это сыграет нам на руку.
Гран-при США стал перебором для работы сердца и пульса. Надеюсь, не каждая гонка будет складываться так», – признался 81-летний специалист.
Что случилось на Гран-при США: откуда у «Феррари» дубль?! Что за провал Норриса?!
Карлос Сайнс: «Машина «Феррари» позволяет играться со стратегией, в отличие от сезона-2023»
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий