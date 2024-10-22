Гельмут Марко о дубле «Феррари»: «Не считаю, что такое повторится на всех трассах. Ожидаю борьбу четырех команд в Мексике»

Марко сомневается, что «Феррари» стала главной силой в «Ф-1».

Советник «Ред Булл » Гельмут Марко скептически оценивает шансы «Феррари» на доминирование в оставшейся части сезона.

На Гран-при США Шарль Леклер стал первым, Карлос Сайнс финишировал вторым.

«Когда для «Феррари» все сходится в плане автодрома, они часто выступают очень сильно, но не считаю, что команда способна повторить такое на всех трассах.

Леклер показал невероятный темп. Мы полагали, что он уничтожит свои шины, а он финишировал, сохраняя такую скорость. Сайнс тоже проявил себя здорово. Это был полный просчет с нашей стороны.

Мы пока не совсем там, где хотели бы находиться. В Гран-при не получилось сохранить темп, показанный в спринте ни на «медиуме», ни на «харде».

Слишком много недостаточной поворачиваемости, но нужно понять, почему это случилось в гонке. Как бы то ни было, мы, конечно, довольны, что удалось увеличить отрыв [Макса Ферстаппена от Ландо Норриса ] на пять очков.

[На Гран-при Мехико] нам придется труднее. Нельзя недооценивать Джорджа Расселла за рулем «Мерседеса » – в Техасе у него был безумный темп. Если бы он стартовал впереди, все могло сложиться иначе.

Я ожидаю борьбу четырех команд – «Мерседеса», «Феррари», «Макларена» и нас. Если победители будут чередоваться, это сыграет нам на руку.

Гран-при США стал перебором для работы сердца и пульса. Надеюсь, не каждая гонка будет складываться так», – признался 81-летний специалист.

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