  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Карлос Сайнс: «Машина «Феррари» позволяет играться со стратегией, в отличие от сезона-2023»
3

Карлос Сайнс: «Машина «Феррари» позволяет играться со стратегией, в отличие от сезона-2023»

Сайнс сообщил о причинах прогресса «Феррари» в плане стратегии.

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс высказался о стратегии после второго места на Гран-при США.

По мнению испанца, важную роль сыграл глава отдела стратегии Равин Джейн, который поднялся на подиум вместе с Сайнсом и его напарником Шарлем Леклером. Также изменились характеристики болида, что облегчило работу командного мостика.

«Надо отдать должное Равину и всей команде стратегов за прогресс «Феррари» в последнюю пару лет. Большая работа проводится за кадром, и, конечно, Равин сыграл фундаментальную роль.

Как я много раз говорил, хорошая машина в гоночных условиях всегда помогает в стратегическом плане. И, как мне кажется, в этом году у нас очень сильный болид в гонках, если сравнивать с прошлым сезоном.

Лучший пример – сегодня. Машина позволяет первым заехать в боксы и все равно продлить отрезок на «харде», все равно показывать скорость на жестких шинах.

Помню, в Сингапуре я поехал на пит-стоп на 14-м круге из 70 или 60, и дотянул до финиша. С любой другой машиной или с прошлогодней машиной это не было бы возможно.

Так что принимать смелые стратегические решения было бы не так просто, вы выглядели бы более безумными, если бы на такое решились. В нынешнем году шины деградируют меньше, и это делает тебя более конкурентоспособным в гонках, а также позволяет быть более гибким, дает больше возможностей играться со стратегией», – объяснил Карлос.

«Феррари» сделала 2-й дубль в сезоне

Что случилось на Гран-при США: откуда у «Феррари» дубль?! Что за провал Норриса?!

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: сайт ФИА
Гран-при США
logoФеррари
Гран-при Сингапура
logoКарлос Сайнс
logoФормула-1
logoШарль Леклер
Рекомендуем
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Победа Леклера и дубль «Феррари», Мазепин завершил карьеру, скандалы вокруг судейства и устройства «Ред Булл» и другие новости Гран-при США
14 минут назад
Формула-1. Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при США-2024
2649 минут назад
Трофеи Гран-при США заменили из-за возможных проблем с авторскими правами
6сегодня, 08:20Фото
«Феррари» сделала 2-й дубль в сезоне
14сегодня, 07:55
Макс Ферстаппен: «Макларен» много жалуется, но правила очень четкие»
37сегодня, 07:34
Промоутер Гран-при США оштрафован на €500 000 за проход болельщиков на трассу на круге охлаждения
7сегодня, 07:17
Лиам Лоусон: «В курсе того, чего от меня ждут в «Ред Булл», но в конце концов я живу в таком ритме уже с 16 лет»
13вчера, 22:58
Гельмут Марко о штрафе Норриса: «Жаль – отличная дуэль. Только Ферстаппен способен сдерживать столько кругов»
20вчера, 22:54
Макс Ферстаппен: «Мы с Норрисом оба выжимали друг друга, но обгонять за пределами трассы все-таки нельзя»
25вчера, 22:50
Кристиан Хорнер: «Не думаю, что «Макларену» есть на что жаловаться»
7вчера, 22:40
Ко всем новостям
Последние новости
Где смотреть Гран-при США-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
114 октября, 07:10
5 октября прошел финальный этап Российской серии гонок на выносливость (REC) – Гран-при Спортс’’ на автодроме Moscow Raceway
17 октября, 11:58Фото
Георгий Чивчян стал первым в истории обладателем Кубка России по дрифту «Суперфинал РДС»
7 октября, 11:35Фото
Первый этап Yuka Drive Fest Джимхана Лайт пройдет в Челябинске 13 октября
4 октября, 09:00Фото
5 октября пройдет финальный этап Российской серии гонок на выносливость (REC) – Гран-При Спортс’’ на автодроме Moscow Raceway
11 октября, 13:25Фото
Кубок России «Суперфинал РДС» пройдет 5 и 6 октября в спорткомплексе «Ростов Арена»
1 октября, 12:45Фото
Дамир Идиятулин выиграл «ВТБ Финал Гран-При Российской Дрифт Серии»
23 сентября, 12:51Фото
14 и 15 сентября прошел финальный этап LEMARC чемпионата и Первенства России по мотокроссу сезона 2024 года на автодроме «Игора Драйв»
17 сентября, 14:01Фото
Финальный этап Гран-При Российской Дрифт Серии пройдет на треке «Игора Драйв» в Санкт-Петербурге 21 и 22 сентября
16 сентября, 15:16Фото
Где смотреть Гран-при Сингапура-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
416 сентября, 13:15