Карлос Сайнс: «Машина «Феррари» позволяет играться со стратегией, в отличие от сезона-2023»

Сайнс сообщил о причинах прогресса «Феррари» в плане стратегии.

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс высказался о стратегии после второго места на Гран-при США.

По мнению испанца, важную роль сыграл глава отдела стратегии Равин Джейн, который поднялся на подиум вместе с Сайнсом и его напарником Шарлем Леклером . Также изменились характеристики болида, что облегчило работу командного мостика.

«Надо отдать должное Равину и всей команде стратегов за прогресс «Феррари» в последнюю пару лет. Большая работа проводится за кадром, и, конечно, Равин сыграл фундаментальную роль.

Как я много раз говорил, хорошая машина в гоночных условиях всегда помогает в стратегическом плане. И, как мне кажется, в этом году у нас очень сильный болид в гонках, если сравнивать с прошлым сезоном.

Лучший пример – сегодня. Машина позволяет первым заехать в боксы и все равно продлить отрезок на «харде», все равно показывать скорость на жестких шинах.

Помню, в Сингапуре я поехал на пит-стоп на 14-м круге из 70 или 60, и дотянул до финиша. С любой другой машиной или с прошлогодней машиной это не было бы возможно.

Так что принимать смелые стратегические решения было бы не так просто, вы выглядели бы более безумными, если бы на такое решились. В нынешнем году шины деградируют меньше, и это делает тебя более конкурентоспособным в гонках, а также позволяет быть более гибким, дает больше возможностей играться со стратегией», – объяснил Карлос.

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