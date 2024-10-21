Эстебан Окон: «Хотел бы извиниться перед Колапинто, он заслужил один балл за лучший круг»

Окон извинился перед Колапинто за лишение того лучшего круга.

Пилот «Альпин» в самом конце Гран-при США провел пит-стоп, перешел на шины «софт» и установил лучший круг гонки. Окон не получил за это дополнительный балл, поскольку финишировал вне топ-10, но зато тем самым лишил 1 балла гонщика «Уильямса » Франко Колапинто, которому на тот момент принадлежало лучшее время в гонке.

«Альпин » и «Уильямс» соперничают в Кубке конструкторов – «Уильямс» занимает 8-е место в командном зачете с 17 очками, «Альпин» отстает от конкурентов на 4 балла.

«Наша гонка была испорчена на первом же круге – после удара сзади со стороны одного из соперников. Я сумел отыграть несколько позиций, но после инцидента на старте сделать что-то большее было уже невозможно.

В конце заезда нам так же удалось проехать лучший круг в гонке – хотел бы извиниться перед Франко, ведь он тоже вполне заслужил этот балл», – рассказал Окон.

Франко Колапинто: «Пусть Окон вернет лучший круг – зачем заехал в боксы? Надо беречь планету»