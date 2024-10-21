Эстебан Окон: «Хотел бы извиниться перед Колапинто, он заслужил один балл за лучший круг»
Окон извинился перед Колапинто за лишение того лучшего круга.
Пилот «Альпин» в самом конце Гран-при США провел пит-стоп, перешел на шины «софт» и установил лучший круг гонки. Окон не получил за это дополнительный балл, поскольку финишировал вне топ-10, но зато тем самым лишил 1 балла гонщика «Уильямса» Франко Колапинто, которому на тот момент принадлежало лучшее время в гонке.
«Альпин» и «Уильямс» соперничают в Кубке конструкторов – «Уильямс» занимает 8-е место в командном зачете с 17 очками, «Альпин» отстает от конкурентов на 4 балла.
«Наша гонка была испорчена на первом же круге – после удара сзади со стороны одного из соперников. Я сумел отыграть несколько позиций, но после инцидента на старте сделать что-то большее было уже невозможно.
В конце заезда нам так же удалось проехать лучший круг в гонке – хотел бы извиниться перед Франко, ведь он тоже вполне заслужил этот балл», – рассказал Окон.
Франко Колапинто: «Пусть Окон вернет лучший круг – зачем заехал в боксы? Надо беречь планету»
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