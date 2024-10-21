Франко Колапинто: «Пусть Окон вернет лучший круг – зачем заехал в боксы? Надо беречь планету»

Колапинто в шутку пожаловался на Окона.

Пилот «Уильямса » Франко Колапинто , финишировавший десятым на Гран-при США, высказался о том, что быстрейший круг перед самым финишем показал гонщик «Альпин » Эстебан Окон .

«У меня был лучший круг до самого конца, а потом он у меня отнял, француз, и в итоге ничего – жаль. Пусть вернет – зачем он заехал в боксы и потратил шины?

Надо беречь планету, чел. Ты просто так тратишь покрышки, заезжаешь в боксы за два круга до финиша», – заявил аргентинец в эфире ESPN.

Гран-при США-2024. Леклер выиграл гонку, Сайнс – 2-й, Ферстаппен – 3-й, Норрис – 4-й