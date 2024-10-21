Норрис побил рекорд Хэмилтона по очкам за «Макларен»

Ландо Норрис стал новым рекордсменом команды «Макларен».

На Гран-при США британец занял четвертое место и заработал 930-е очко в карьере – все они заработаны за «Макларен ».

Ранее рекорд принадлежал Льюису Хэмилтону , сегодня выступающему за «Мерседес » (913).

Сезон-2024 – шестой для Норриса в «Макларене». Столько же в команде провел Хэмилтон, однако по ходу его первых трех сезонов (2007-2009) за победу начисляли десять очков, а не 25, как сейчас.

Что случилось на Гран-при США: откуда у «Феррари» дубль?! Что за провал Норриса?!