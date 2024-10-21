Норрис побил рекорд Хэмилтона по очкам за «Макларен»
Ландо Норрис стал новым рекордсменом команды «Макларен».
На Гран-при США британец занял четвертое место и заработал 930-е очко в карьере – все они заработаны за «Макларен».
Ранее рекорд принадлежал Льюису Хэмилтону, сегодня выступающему за «Мерседес» (913).
Сезон-2024 – шестой для Норриса в «Макларене». Столько же в команде провел Хэмилтон, однако по ходу его первых трех сезонов (2007-2009) за победу начисляли десять очков, а не 25, как сейчас.
Что случилось на Гран-при США: откуда у «Феррари» дубль?! Что за провал Норриса?!
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: RacingNews365
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