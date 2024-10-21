Ферстаппен опередил Леклера в рейтинге гонщиков Гран-при США от The Race, Норрис – 4-й, Хэмилтон – 19-й

Ферстаппена признали лучшим пилотом в Остине.

Издание The Race опубликовало рейтинг гонщиков по итогам Гран-при США.

Эксперт Эдд Стро традиционно располагает спортсменов от лучшего к худшему с учетом выступлений на протяжении всего уик-энда.

Первую строчку занял пилот «Ред Булл » Макс Ферстаппен , опередивший напарников по «Феррари » Шарля Леклера и Карлоса Сайнса, лидер «Макларена » Ландо Норрис стал четвертым. Высокую шестую позицию занял новичок «РБ» Лиам Лоусон.

Для гонщиков «Мерседеса» уик-энд сложился неудачно – Джордж Расселл и Льюис Хэмилтон оказались в тройке худших.

Рейтинг гонщиков «Формулы-1» на Гран-при США (The Race)

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)

2. Шарль Леклер («Феррари»)

3. Карлос Сайнс («Феррари»)

4. Ландо Норрис («Макларен»)

5. Кевин Магнуссен («Хаас»)

6. Лиам Лоусон («РБ»)

7. Пьер Гасли («Альпин»)

8. Нико Хюлькенберг («Хаас»)

9. Оскар Пиастри («Макларен»)

10. Франко Колапинто («Уильямс»)

11. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»)

12. Эстебан Окон («Альпин»)

13. Серхио Перес («Ред Булл»)

14. Валттери Боттас («Заубер»)

15. Ланс Стролл («Астон Мартин»)

16. Юки Цунода («РБ»)

17. Чжоу Гуаньюй («Заубер»)

18. Джордж Расселл («Мерседес»)

19. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)

20. Алекс Албон («Уильямс»)

Леклер признан гонщиком дня по итогам Гран-при США