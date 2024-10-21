  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Ферстаппен опередил Леклера в рейтинге гонщиков Гран-при США от The Race, Норрис – 4-й, Хэмилтон – 19-й
9

Ферстаппен опередил Леклера в рейтинге гонщиков Гран-при США от The Race, Норрис – 4-й, Хэмилтон – 19-й

Ферстаппена признали лучшим пилотом в Остине.

Издание The Race опубликовало рейтинг гонщиков по итогам Гран-при США.

Эксперт Эдд Стро традиционно располагает спортсменов от лучшего к худшему с учетом выступлений на протяжении всего уик-энда.

Первую строчку занял пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, опередивший напарников по «Феррари» Шарля Леклера и Карлоса Сайнса, лидер «Макларена» Ландо Норрис стал четвертым. Высокую шестую позицию занял новичок «РБ» Лиам Лоусон.

Для гонщиков «Мерседеса» уик-энд сложился неудачно – Джордж Расселл и Льюис Хэмилтон оказались в тройке худших.

Рейтинг гонщиков «Формулы-1» на Гран-при США (The Race)

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)

2. Шарль Леклер («Феррари»)

3. Карлос Сайнс («Феррари»)

4. Ландо Норрис («Макларен»)

5. Кевин Магнуссен («Хаас»)

6. Лиам Лоусон («РБ»)

7. Пьер Гасли («Альпин»)

8. Нико Хюлькенберг («Хаас»)

9. Оскар Пиастри («Макларен»)

10. Франко Колапинто («Уильямс»)

11. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»)

12. Эстебан Окон («Альпин»)

13. Серхио Перес («Ред Булл»)

14. Валттери Боттас («Заубер»)

15. Ланс Стролл («Астон Мартин»)

16. Юки Цунода («РБ»)

17. Чжоу Гуаньюй («Заубер»)

18. Джордж Расселл («Мерседес»)

19. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)

20. Алекс Албон («Уильямс»)

Леклер признан гонщиком дня по итогам Гран-при США

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: The Race
Гран-при США
logoФеррари
logoМакларен
logoФернандо Алонсо
logoЛьюис Хэмилтон
logoЗаубер
logoРед Булл
logoУильямс
logoНико Хюлькенберг
logoКарлос Сайнс
logoФормула-1
logoМерседес
logoВалттери Боттас
logoСерхио Перес
logoАстон Мартин
logoКевин Магнуссен
logoЭстебан Окон
logoПьер Гасли
logoХаас
logoМакс Ферстаппен
logoЧжоу Гуаньюй
logoШарль Леклер
logoЛанс Стролл
logoДжордж Расселл
logoАлександр Албон
logoЛандо Норрис
logoЛиам Лоусон
logoЮки Цунода
logoОскар Пиастри
logoАльпин
logoРБ
Франко Колапинто
Рекомендуем
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Гельмут Марко: «Считаю, что штраф Норрису был вполне оправдан»
19 минут назад
Франко Колапинто: «Пусть Окон вернет лучший круг – зачем заехал в боксы? Надо беречь планету»
656 минут назад
Кристиан Хорнер: «Очевидный штраф Норриса, «Ред Булл» наказывали много раз»
1сегодня, 10:03
Победа Леклера и дубль «Феррари», Мазепин завершил карьеру, скандалы вокруг судейства и устройства «Ред Булл» и другие новости Гран-при США
сегодня, 09:35
Формула-1. Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при США-2024
32сегодня, 09:00
Карлос Сайнс: «Машина «Феррари» позволяет играться со стратегией, в отличие от сезона-2023»
3сегодня, 08:49
Трофеи Гран-при США заменили из-за возможных проблем с авторскими правами
10сегодня, 08:20Фото
«Феррари» сделала 2-й дубль в сезоне
14сегодня, 07:55
Макс Ферстаппен: «Макларен» много жалуется, но правила очень четкие»
43сегодня, 07:34
Промоутер Гран-при США оштрафован на €500 000 за проход болельщиков на трассу на круге охлаждения
7сегодня, 07:17
Ко всем новостям
Последние новости
Где смотреть Гран-при США-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
114 октября, 07:10
5 октября прошел финальный этап Российской серии гонок на выносливость (REC) – Гран-при Спортс’’ на автодроме Moscow Raceway
17 октября, 11:58Фото
Георгий Чивчян стал первым в истории обладателем Кубка России по дрифту «Суперфинал РДС»
7 октября, 11:35Фото
Первый этап Yuka Drive Fest Джимхана Лайт пройдет в Челябинске 13 октября
4 октября, 09:00Фото
5 октября пройдет финальный этап Российской серии гонок на выносливость (REC) – Гран-При Спортс’’ на автодроме Moscow Raceway
11 октября, 13:25Фото
Кубок России «Суперфинал РДС» пройдет 5 и 6 октября в спорткомплексе «Ростов Арена»
1 октября, 12:45Фото
Дамир Идиятулин выиграл «ВТБ Финал Гран-При Российской Дрифт Серии»
23 сентября, 12:51Фото
14 и 15 сентября прошел финальный этап LEMARC чемпионата и Первенства России по мотокроссу сезона 2024 года на автодроме «Игора Драйв»
17 сентября, 14:01Фото
Финальный этап Гран-При Российской Дрифт Серии пройдет на треке «Игора Драйв» в Санкт-Петербурге 21 и 22 сентября
16 сентября, 15:16Фото
Где смотреть Гран-при Сингапура-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
416 сентября, 13:15