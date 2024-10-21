Промоутер Гран-при США оштрафован на €500 000 за проход болельщиков на трассу на круге охлаждения
Болельщики пробились на трек в Остине, когда болиды еще находились в движении
Примерно 200 человек оказались на главной прямой после клетчатого флага, во время круга охлаждения на Гран-при США.
ФИА оштрафовала промоутера на 500 000 евро, из них 350 000 – условно до 31 декабря 2026 года. К 31 декабря 2024 года промоутер должен предоставить ФИА план по предотвращению подобных ситуаций.
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Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: сайт ФИА
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