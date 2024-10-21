Карлос Сайнс: «Дубль «Феррари» – именно то, что нужно в борьбе за Кубок конструкторов»

Сайнс заявил о надеждах «Феррари» на Кубок конструкторов.

Пилот «Феррари » Карлос Сайнс высказался о втором месте по итогам Гран-при США – испанец финишировал следом за напарником Шарлем Леклером .

«Поздравляю всю команду и Шарля с потрясающим результатом – именно это нам нужно в борьбе за Кубок конструкторов.

Я знал, что судьба гонки решится на старте. Я знал, что Ландо [Норрис] и Макс [Ферстаппен] будут жестко сражаться в первом повороте, но, к сожалению, оказался в худшем положении и не смог захватить лидерство.

Пусть даже с того момента темп был по-настоящему хорошим, я был очень быстрым, но позиция на трассе играла ключевую роль, пришлось довольствоваться вторым местом – как бы то ни было, хорошая гонка.

Безусловно, это сильная сторона машины в нынешнем году – то, что мы способны растягивать отрезки и испытывать небольшую деградацию шин. Мне это очень нравится, и я получаю от гонок гораздо больше удовольствия, чем в прошлом сезоне.

В прошлом году мы проводили многие гонки, защищаясь и теряя позиции. В этом году мы можем сильнее атаковать, не слишком думать о шинах, просто атаковать и обгонять, а это весело.

Я получаю большое удовольствие. Надеюсь, так продолжится до конца сезона», – заявил Карлос.

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