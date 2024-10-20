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Ландо Норрис о поддержке от гоночного инженера: «Обычно мне такое не нравится. Но небольшой пинок никогда не повредит»

Норрис рассказал, что помогло ему взять поул в США.

Пилот «Макларена» отметил, что слова его гоночного инженера Уилла Джозефа помогли сосредоточиться в квалификации к Гран-при США, где британец взял поул.

Перед ключевой попыткой Джозеф призвал Ландо «довериться машине», ведь в таком случае «время круга придет само».

«Такое редко происходит. Он знает, что обычно мне такое не нравится. Он так поступил, потому что после второго сегмента я сказал, что не чувствовал уверенности за рулем болида.

Болид повсюду подскакивал, мне не хватало уверенности, чтобы собрать хороший круг. У меня были трудности в первом повороте и 12-м. Но в любом случае мы были близки к поулу. Просто все свелось к фразе: «Давайте проедем хороший круг и возьмем поул». Это я и сделал.

Справился ли я благодаря словам Уилла – я, вероятно, скажу, что нет, иначе слишком раздую его эго… Но, наверное, я немного нуждался в этих словах, ведь испытывал больше проблемы с болидом, да и мы выглядим не очень уверенно в этот уик-энд. Небольшой пинок никогда не повредит», – заметил Норрис.

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Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: Autosport
Гран-при США
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logoЛандо Норрис
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