Ландо Норрис о поддержке от гоночного инженера: «Обычно мне такое не нравится. Но небольшой пинок никогда не повредит»
Пилот «Макларена» отметил, что слова его гоночного инженера Уилла Джозефа помогли сосредоточиться в квалификации к Гран-при США, где британец взял поул.
Перед ключевой попыткой Джозеф призвал Ландо «довериться машине», ведь в таком случае «время круга придет само».
«Такое редко происходит. Он знает, что обычно мне такое не нравится. Он так поступил, потому что после второго сегмента я сказал, что не чувствовал уверенности за рулем болида.
Болид повсюду подскакивал, мне не хватало уверенности, чтобы собрать хороший круг. У меня были трудности в первом повороте и 12-м. Но в любом случае мы были близки к поулу. Просто все свелось к фразе: «Давайте проедем хороший круг и возьмем поул». Это я и сделал.
Справился ли я благодаря словам Уилла – я, вероятно, скажу, что нет, иначе слишком раздую его эго… Но, наверное, я немного нуждался в этих словах, ведь испытывал больше проблемы с болидом, да и мы выглядим не очень уверенно в этот уик-энд. Небольшой пинок никогда не повредит», – заметил Норрис.
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