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Ландо Норрис о своих «психологических слабостях»: «Меня не особо это беспокоит. «Ред Булл» любит такие игры»

Норрис ответил на критику со стороны Марко.

Ландо Норрис рассказал, что думает о слова советника «Ред Булл» Гельмута Марко, который заявил о «психологических слабостях» гонщика «Макларена».

Марко также сообщил о неких «ритуалах» Норриса перед гонками – британец заверил, что его единственный ритуал состоит в поедании куриных роллов, и предположил, что дело в трудностях перевода.

«Я совсем не против того, чтобы люди говорили то, что хотят сказать, будь то хорошее или плохое обо мне. Честно, меня не особо это беспокоит.

Я предпочитаю хорошие вещи, но это игра. Все пытаются сыграть свою роль – боссы команд, пилоты, менеджеры, кто угодно. Все стараются немного задеть друг друга.

Думаю, для [«Ред Булл»] это чуть более привычнее, чем для нас. Пожалуй, мы скорее сосредоточены на себе. «Ред Булл», безусловно, несколько больше любит подобное – играть в такие игры и говорить всякое», – заявил Ландо на Гран-при США.

Норрис также высказался о психологической составляющей в борьбе с пилотом «Ред Булл» Максом Ферстаппеном:

«Подобные вещи меня забавляют. Многое – просто неправда, и ты думаешь: «Как, черт возьми, кто-то придумал такое?»

Я не считаю, что можно залезть в чью-то голову, просто сказав себе: «Ладно, сейчас я залезу в чью-то голову». Так не работает.

[Ферстаппен] был в таком положении, у него была более напряженная борьба за титул с Льюисом [Хэмилтоном], чем сейчас. Единственный способ залезть ему в голову – побеждать его и побеждать стабильно».

Гельмут Марко: «У Норриса есть психологические слабости, ему нужны ритуалы, чтобы хорошо выступать»

Зак Браун: «Слова Марко о Норрисе откатывают назад на 10-20 лет. Ландо – амбассадор психического здоровья, ерничать неуместно»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Reuters
Гран-при США
logoМакларен
logoЛьюис Хэмилтон
logoРед Булл
logoФормула-1
logoГельмут Марко
logoМакс Ферстаппен
logoЛандо Норрис
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