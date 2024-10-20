Джордж Расселл об аварии: «Хэмилтон предложил отдать новые детали со своего болида, но мы так меняться не будем»

Расселл расстроен аварией в квалификации к Гран-при США .

Пилот «Мерседеса» разбил болид в третьем сегменте и закончил сессию с 6-м результатом. При этом все новые детали, установленные на болид, из-за аварии почти наверняка не подлежат восстановлению.

При этом Расселл рассказал, что Льюис Хэмилтон предложил снять все обновления с его машины и установить на болид Джорджа – сам семикратный чемпион «Ф-1» квалификацию провалил и будет стартовать 19-м.

«Прямо сейчас нас беспокоит ситуация с деталями. Нам придется снять обновления. Льюис любезно предложил отдать новые детали со своего болида, но мы так меняться не будем. Так что я пока не знаю, что именно случится и как мы будем действовать.

Что до ситуации в целом, то на протяжении всего сезона происходит так, что когда мы попадаем в настройки – машина способна бороться за поулы и победы. В пятницу мы с Льюисом оба боролись за поул, а в субботу мы оба чуть не выбыли из борьбы уже после первого сегмента.

Я действительно старался атаковать на своем круге, стараясь выжать из машины скорость, на которую она, как оказалось, была просто не способна. И поплатился за это. И я очень собой разочарован – ведь вся команда так упорно работала над подготовкой обновлений, а теперь их всех можно выбрасывать в мусорное ведро.

И пока у нас нет ответов. Проблема заключается в том, как машина взаимодействует с шинами. И даже небольшие изменения все меняют – будь то колебания температуры или изменение силы ветра. Мы либо едем наравне с лидерами, либо вдруг начинаем отставать на 0,5-0,6 секунды на круге», – рассказал Расселл.

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