  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Сэм Берд: «Уход Цуноды из «Ред Булл» – вопрос времени. Случится ли это до конца сезона?»
2

Сэм Берд: «Уход Цуноды из «Ред Булл» – вопрос времени. Случится ли это до конца сезона?»

Берд допустил замену Цуноды на Аджара уже в 2025-м.

Гонщик «Формулы E» Сэм Берд поделился мнением о судьбе Юки Цуноды, который, как предположил британец, покинет «Ред Булл» в ближайшее время.

«Его обогнал на круг напарник и лидеры [на Гран-при Сингапура]. То, что он освободит место – вопрос времени. «Когда», а не «если». Случится ли это до конца сезона?

Дадут ли шанс кому-то вроде Изака Аджара? Ему могут сказать: «Слушай, у тебя есть шесть гонок в топ-команде – без давления. Освойся, сработайся с инженером, разберись, как все устроено. Научись справляться с болидом Макса Ферстаппена, который мы построим в будущем – мы не будем создавать машину для тебя, мы строим ее для Макса Ферстаппена и посмотрим, как ты с ней справишься», – порассуждал Берд в подкасте Chequered Flag.

Лоран Мекьес: «У Цуноды была очень слабая суббота – это стоило ему очков»

Юки Цунода: «Еще две гонки назад был почти безнадежен. Но теперь у меня хороший темп»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: PlanetF1
Сэм Берд
возможные переходы
logoМакс Ферстаппен
logoРед Булл
logoФормула-1
logoИзак Аджар
logoЮки Цунода
logoФормула E
Гран-при Сингапура
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Мика Хаккинен о подготовке дочери к «Ф-1»: «Гонщицы пробьются на высший уровень к 2030-му – Элла или кто-то еще»
446 минут назад
Двукратный чемпион WRC Рованпера покинет ралли и перейдет в «Супер-Формулу»
1сегодня, 07:33
Джейми Чедуик: «В «Ред Булл» пытаются найти гонщиков, которые могут стать новыми суперзвездами «Формулы-1»
2вчера, 19:39
Джонни Херберт о Норрисе и Пиастри: «Если кто-то из них и способен отправить соперника в стену, я склонен поставить на Оскара»
10вчера, 19:02
Технический директор «Астон Мартин» о сезоне-2026: «Провал – не вариант»
5вчера, 18:19
Рикардо Патрезе: «С «Феррари» каждый год происходит одно и тоже – они всегда надеются на следующий сезон»
1вчера, 17:48
Дэвид Култхард о «Макларене»: «Вмешиваться в борьбу своих пилотов команде стоит только до определенного момента»
3вчера, 17:20
Ландо Норрис о 2-й победе в Кубке конструкторов: «С точки зрения прогресса в развитии болида «Макларен» обогнал все команды «Ф-1»
1вчера, 16:57
Сэм Берд: «Еще год, максимум два – и Бермэн окажется в составе топ-команды»
7вчера, 16:20
Дуэна связывают с переходом в «Хаас» запасным. Бермэн на грани дисквалификации на этап (Крис Медланд)
вчера, 16:02
Ко всем новостям
Последние новости
На трассе «Игора Драйв» пройдут соревнования по мотокроссу MX IGORA DRIVE 2025
7 октября, 10:54Фото
Рекорды на старте и феерия на треке – Российская серия гонок на выносливость завершила сезон захватывающим Гран-при Москвы
6 октября, 15:30Фото
Роман Тиводар стал победителем Кубка России по дрифту «TEBOIL Суперфинал РДС»
6 октября, 09:48
REC соберет рекордное количество участников на Гран-при Москвы 4 октября
30 сентября, 11:00Фото
Кубок России «Суперфинал РДС» пройдет 4 и 5 октября в спорткомплексе «Ростов Арена»
30 сентября, 09:48Фото
Цареградцев стал двукратным чемпионом RDS GP, Чивчян выиграл 100-й этап Российской Дрифт Серии
29 сентября, 11:50
Где смотреть Гран-при Сингапура-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
29 сентября, 08:15
Режиссер «Формулы-1»: «Мы работаем над еще одним «Топ Ганом». Надеемся снять еще одну «Формулу-1»
27 сентября, 09:07
100-й этап Российской Дрифт Серии определит нового чемпиона RDS GP
22 сентября, 11:03
Где смотреть Гран-при Азербайджана-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
115 сентября, 08:13