Сэм Берд: «Уход Цуноды из «Ред Булл» – вопрос времени. Случится ли это до конца сезона?»

Берд допустил замену Цуноды на Аджара уже в 2025-м.

Гонщик «Формулы E » Сэм Берд поделился мнением о судьбе Юки Цуноды , который, как предположил британец, покинет «Ред Булл » в ближайшее время.

«Его обогнал на круг напарник и лидеры [на Гран-при Сингапура]. То, что он освободит место – вопрос времени. «Когда», а не «если». Случится ли это до конца сезона?

Дадут ли шанс кому-то вроде Изака Аджара ? Ему могут сказать: «Слушай, у тебя есть шесть гонок в топ-команде – без давления. Освойся, сработайся с инженером, разберись, как все устроено. Научись справляться с болидом Макса Ферстаппена, который мы построим в будущем – мы не будем создавать машину для тебя, мы строим ее для Макса Ферстаппена и посмотрим, как ты с ней справишься», – порассуждал Берд в подкасте Chequered Flag.

