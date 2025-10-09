Двукратный чемпион WRC Рованпера нацелен на переход в «Ф-2» и «Ф-1» после «Супер-Формулы»
Рованпера признал, что стремится в «Ф-1».
Гонщик «Тойоты» Калле Рованпера, объявивший о уходе из ралли после двух титулов в WRC, прокомментировал решение перейти в японскую «Супер-Формулу» в 2026 году.
«Разумеется, сейчас я знаю свои планы лишь на ближайшие несколько лет. Я знаю, что поеду в «Супер-Формуле», а затем будут работать над следующим шагом, а именно – над попаданием в «Формулу-2», и посмотрим, как все пойдет.
Не могу сказать, какой будет моя конечная цель. Я говорил, что цель – высший уровень. «Формула-1» – высший уровень, но, конечно, есть так много крутых серий и соревнований на автодромах», – заявил 25-летний финн.

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: The Race
