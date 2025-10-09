  • Спортс
  • Журналист Барретто об авариях Лоусона: «В «Ред Булл» говорят, что это неприемлемо»
0

Журналист Барретто об авариях Лоусона: «В «Ред Булл» говорят, что это неприемлемо»

В «Ред Булл» остро восприняли провал Лоусона в Сингапуре.

Журналист сайта «Формулы-1» Лоренс Баррето сообщил, что в «Ред Булл» зреет недовольство пилотом «Рейсинг Буллз» Лиамом Лоусоном.

«В Баку Лиам Лоусон провел прекрасный уик-энд, показал отличный результат. Марко ему не позвонил – оказывается, это происходит лишь в том случае, когда все идет плохо.

А затем он попал в аварию во второй практике [перед Гран-при Сингапура], в третьей. И мы слышали разговоры в команде, что это неприемлемо», – сообщил Барретто.

Лиам Лоусон: «Какой урок я вынес из прошедшего уик-энда? Не попадать в аварии»

PlanetF1 прогнозирует, что Лоусон выиграет у Цуноды борьбу за место в «Ф-1»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: F1 Oversteer
logoГельмут Марко
logoЛиам Лоусон
Гран-при Сингапура
logoРед Булл
Лоренс Барретто
Гран-при Азербайджана
logoРейсинг Буллз
logoФормула-1
