Журналист Барретто об авариях Лоусона: «В «Ред Булл» говорят, что это неприемлемо»
В «Ред Булл» остро восприняли провал Лоусона в Сингапуре.
Журналист сайта «Формулы-1» Лоренс Баррето сообщил, что в «Ред Булл» зреет недовольство пилотом «Рейсинг Буллз» Лиамом Лоусоном.
«В Баку Лиам Лоусон провел прекрасный уик-энд, показал отличный результат. Марко ему не позвонил – оказывается, это происходит лишь в том случае, когда все идет плохо.
А затем он попал в аварию во второй практике [перед Гран-при Сингапура], в третьей. И мы слышали разговоры в команде, что это неприемлемо», – сообщил Барретто.
Лиам Лоусон: «Какой урок я вынес из прошедшего уик-энда? Не попадать в аварии»
PlanetF1 прогнозирует, что Лоусон выиграет у Цуноды борьбу за место в «Ф-1»
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: F1 Oversteer
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости