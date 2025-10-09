Журналист Барретто об авариях Лоусона: «В «Ред Булл» говорят, что это неприемлемо»

В «Ред Булл» остро восприняли провал Лоусона в Сингапуре.

Журналист сайта «Формулы-1» Лоренс Баррето сообщил, что в «Ред Булл » зреет недовольство пилотом «Рейсинг Буллз » Лиамом Лоусоном.

«В Баку Лиам Лоусон провел прекрасный уик-энд, показал отличный результат. Марко ему не позвонил – оказывается, это происходит лишь в том случае, когда все идет плохо.

А затем он попал в аварию во второй практике [перед Гран-при Сингапура ], в третьей. И мы слышали разговоры в команде, что это неприемлемо», – сообщил Барретто.

