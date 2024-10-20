Андреа Стелла: «Ферстаппен мог стать для «Макларена» проблемой с точки зрения поула. Помог желтый флаг»
Руководитель «Макларена» прокомментировал итоги квалификации к Гран-при США, где Ландо Норрис взял поул, а Оскар Пиастри стал пятым.
Третий сегмент при этом был завершен досрочно из-за аварии пилота «Мерседеса» Джорджа Расселла.
«Первый круг Ландо был практически идеален. Ему было бы трудно улучшить время со вторым комплектом шин.
Я видел, как Ферстаппен проезжал быстрый круг – это могло стать для нас проблемой с точки зрения поула. Так что я думаю, желтый флаг, вероятно, помог нам. Было бы очень близко.
В целом тот факт, что мы смогли улучшить болид после спринта, воодушевляет. Мы внесли несколько изменений в настройки, поняли некоторые аспекты с пилотажной точки зрения. Ландо и Оскар смогли собрать все воедино в рамках квалификационной сессии.
Первое и пятое место – важный результат для завтрашней гонки. Надеюсь, мы сможем уменьшить уровень износа шин, который был высок в спринте», – сказал Стелла.
Гран-при США-2024. Норрис выиграл квалификацию, Ферстаппен – 2-й, Сайнс – 3-й
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