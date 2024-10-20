Карлос Сайнс: «Чувствую себя опустошенным из-за последнего круга, ведь я ехал на три десятые быстрее»

Сайнс подвел итоги квалификации в США.

Пилот «Феррари » высказался о третьем месте в квалификации к Гран-при США, третий сегмент которой завершился досрочно из-за аварии Джорджа Расселла из «Мерседеса».

«Такова была цель, сделать шаг вперед в квалификации по сравнению со вчерашним результатом. Вчера [в квалификации к спринту] мы были на пятом месте, сегодня мы третьи. Хороший шаг в верном направлении.

Чувствую себя слегка опустошенным из-за последнего круга, ведь я ехал на три десятые быстрее своего прошлого результата – 1:32,6 [то есть практически в темпе Ландо Норриса]. Я был в 16-м повороте, оставалось только два поворота. Но сейчас-то легко говорить.

Мы добились хорошего прогресса. Завтра мы должны оказаться в борьбе, если проведем чистый старт. Тогда мы повеселимся вместе с этими двумя парнями впереди [Ферстаппеном и Норрисом]», – сказал Сайнс.

Гран-при США-2024. Норрис выиграл квалификацию, Ферстаппен – 2-й, Сайнс – 3-й