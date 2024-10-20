Ландо Норрис о поуле: «Прекрасный круг, я поставил на карту все»

Норрис высказался о неожиданном поуле в Остине.

Пилот «Макларена » Ландо Норрис опередил соперника из «Ред Булл» Макса Ферстаппена в квалификации к Гран-при США за счет первой попытки в третьем сегменте.

Гонщики не смогли улучшить время на последних секундах из-за аварии Джорджа Расселла из «Мерседеса».

«Прекрасный круг. Я не проехал бы сильно быстрее. Когда выдаешь такой круг, перебить его тяжело. Я поставил на карту все.

Это мы и должны делать. Мы в невыгодном положении фактически на протяжении всего уик-энда, у нас не было того темпа, который показывали «Феррари» или «Ред Булл ». Так что мне нужно было что-то сделать сегодня, и я это сделал. Классный круг и хорошая подготовка к завтрашней гонке.

Мы внесли кое-какие изменения [после спринта], добились необходимых улучшений. Может, у нас не быстрейшая машина – как сказал Карлос [Сайнс], он проехал бы быстрее, Макс проехал бы быстрее.

Первая галочка поставлена, но завтрашняя гонка будет трудной», – заявил британец.

Авария «Мерседеса» подарила Норрису поул в США. Ферстаппен остался вторым