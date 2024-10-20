Ландо Норрис о поуле: «Прекрасный круг, я поставил на карту все»
Пилот «Макларена» Ландо Норрис опередил соперника из «Ред Булл» Макса Ферстаппена в квалификации к Гран-при США за счет первой попытки в третьем сегменте.
Гонщики не смогли улучшить время на последних секундах из-за аварии Джорджа Расселла из «Мерседеса».
«Прекрасный круг. Я не проехал бы сильно быстрее. Когда выдаешь такой круг, перебить его тяжело. Я поставил на карту все.
Это мы и должны делать. Мы в невыгодном положении фактически на протяжении всего уик-энда, у нас не было того темпа, который показывали «Феррари» или «Ред Булл». Так что мне нужно было что-то сделать сегодня, и я это сделал. Классный круг и хорошая подготовка к завтрашней гонке.
Мы внесли кое-какие изменения [после спринта], добились необходимых улучшений. Может, у нас не быстрейшая машина – как сказал Карлос [Сайнс], он проехал бы быстрее, Макс проехал бы быстрее.
Первая галочка поставлена, но завтрашняя гонка будет трудной», – заявил британец.
Авария «Мерседеса» подарила Норрису поул в США. Ферстаппен остался вторым
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий