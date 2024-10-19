Джордж Расселл: «Стоило пройти Норриса, когда была возможность. Я тогда справился не лучшим образом»

Расселл подвел итоги спринта в США .

Пилот «Мерседеса » признался, что его удивило резкое падение темпа по ходу спринта Гран-при США, в котором он стал пятым.

«Честно говоря, я был очень удивлен. Со второго по шестой круг я чувствовал, что у меня был сильный темп, боролся с Ландо [Норрисом] – возможно, мне стоило его пройти, когда была возможность. Я тогда справился не лучшим образом.

На следующем круге мои шины внезапно ушли, «Феррари» прошли меня словно стоячего. Я подумал, что проблема в настройках, но потом я поговорил с Льюисом [Хэмилтоном], и у него была совершенно противоположная проблема. У него ушли задние шины.

Очевидно, нам нужно разобраться с этим», – резюмировал британец.

Гран-при США-2024. Ферстаппен выиграл спринт, Сайнс – 2-й, Норрис – 3-й

Льюис Хэмилтон: «Результат спринта сбивает с толку, у меня просто не было темпа»