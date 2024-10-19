Джордж Расселл: «Стоило пройти Норриса, когда была возможность. Я тогда справился не лучшим образом»
Пилот «Мерседеса» признался, что его удивило резкое падение темпа по ходу спринта Гран-при США, в котором он стал пятым.
«Честно говоря, я был очень удивлен. Со второго по шестой круг я чувствовал, что у меня был сильный темп, боролся с Ландо [Норрисом] – возможно, мне стоило его пройти, когда была возможность. Я тогда справился не лучшим образом.
На следующем круге мои шины внезапно ушли, «Феррари» прошли меня словно стоячего. Я подумал, что проблема в настройках, но потом я поговорил с Льюисом [Хэмилтоном], и у него была совершенно противоположная проблема. У него ушли задние шины.
Очевидно, нам нужно разобраться с этим», – резюмировал британец.
Гран-при США-2024. Ферстаппен выиграл спринт, Сайнс – 2-й, Норрис – 3-й
Льюис Хэмилтон: «Результат спринта сбивает с толку, у меня просто не было темпа»
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