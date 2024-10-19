Льюис Хэмилтон: «Результат спринта сбивает с толку, у меня просто не было темпа»
Хэмилтоне остался разочарован выступлением в спринте в Остине.
Пилот «Мерседеса» подвел итоги спринта перед Гран-при США, отметив, что рассчитывал на большее, чем 6-е место.
«Мы не раз сталкивались с этой проблемой. Вчера машина работала хорошо, и мы с Джорджем оба были на первых рядах, а Джордж был близок к поулу.
Так что да, подобный результат спринта сбивает с толку – с точки зрения того, что у него возникла одна проблема, а у меня совсем другая. У меня просто не было темпа.
Джорджу хотя бы удалось удержаться за лидерами какое-то время, так что да, мы все изучим. Мы можем что-то изменить перед основной квалификацией, но сегодня погода намного жарче, чем вчера, и это тоже определенно играет важную роль», – рассказал Хэмилтон.
Что случилось в спринте на Гран-при США: Ферстаппен опять доминатор? Что за провал «Мерса»?
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