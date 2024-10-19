Гельмут Марко: «Норрису пришлось бы труднее, если бы «Феррари» сработала как команда»

Марко отметил отсутствие командной работы в «Феррари» и мастерство Ферстаппена.

Советник «Ред Булл » Гельмут Марко прокомментировал борьбу напарников по «Феррари» Шарля Леклера и Карлоса Сайнса в спринте на Гран-при США.

По мнению Марко, итальянская команда могла бы оказать больше давления на пилота «Макларена » Ландо Норриса, а также на победителя заезда Макса Ферстаппена.

«Мы постоянно сравнивали ситуацию с шинами с тем, что происходит у Норриса. Он полагал, что наши задние покрышки уже деградируют. Но Макс контролировал их и очень хорошо контролировал гонку, будучи лидером.

Если бы «Феррари» сработала как команда, то, думаю, Норрису пришлось бы труднее. Может, это даже к лучшему для нас, иначе она подобралась бы и к нам», – заявил Марко в эфире ServusTV, добавив, что Скудерия была «поразительно быстрой».

Норрис потерял второе место в спринте из-за ошибки на последнем круге. Победил Ферстаппен