Гельмут Марко: «Норрису пришлось бы труднее, если бы «Феррари» сработала как команда»
Советник «Ред Булл» Гельмут Марко прокомментировал борьбу напарников по «Феррари» Шарля Леклера и Карлоса Сайнса в спринте на Гран-при США.
По мнению Марко, итальянская команда могла бы оказать больше давления на пилота «Макларена» Ландо Норриса, а также на победителя заезда Макса Ферстаппена.
«Мы постоянно сравнивали ситуацию с шинами с тем, что происходит у Норриса. Он полагал, что наши задние покрышки уже деградируют. Но Макс контролировал их и очень хорошо контролировал гонку, будучи лидером.
Если бы «Феррари» сработала как команда, то, думаю, Норрису пришлось бы труднее. Может, это даже к лучшему для нас, иначе она подобралась бы и к нам», – заявил Марко в эфире ServusTV, добавив, что Скудерия была «поразительно быстрой».
Норрис потерял второе место в спринте из-за ошибки на последнем круге. Победил Ферстаппен
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