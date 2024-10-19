Шарль Леклер: «В пылу момента посчитал, что Норрис смещался на торможении. Нужно еще раз посмотреть на кадры борьбы»

Леклер высказался о жесткой обороне Норриса.

Пилот «Феррари » прокомментировал оборону Ландо Норриса в рамках спринта Гран-при США: в борьбе за третье место гонщик «Макларена » закрыл внутреннюю траекторию для монегаска, затормозив чуть резче обычного.

Финишировавший в итоге 4-м, Леклер заподозрил в маневре Норриса нарушение правил. Судьи уже расследуют инцидент.

«Я не ожидал, что он так сделает. Возможно, в пылу момента я посчитал, что он смещался на торможении. Нужно еще раз посмотреть на кадры борьбы.

Есть ощущение, что то, как он взял траекторию, было на грани дозволенного, но в конце концов это же гонки. Он хотел сохранить позицию.

Я пытался [пройти его]. Было близко. Мы едва не столкнулись, но в итоге никто не пострадал, он финишировал впереди», – сказал Леклер .

Гран-при США-2024. Ферстаппен выиграл спринт, Сайнс – 2-й, Норрис – 3-й