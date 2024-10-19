Шарль Леклер: «В пылу момента посчитал, что Норрис смещался на торможении. Нужно еще раз посмотреть на кадры борьбы»
Пилот «Феррари» прокомментировал оборону Ландо Норриса в рамках спринта Гран-при США: в борьбе за третье место гонщик «Макларена» закрыл внутреннюю траекторию для монегаска, затормозив чуть резче обычного.
Финишировавший в итоге 4-м, Леклер заподозрил в маневре Норриса нарушение правил. Судьи уже расследуют инцидент.
«Я не ожидал, что он так сделает. Возможно, в пылу момента я посчитал, что он смещался на торможении. Нужно еще раз посмотреть на кадры борьбы.
Есть ощущение, что то, как он взял траекторию, было на грани дозволенного, но в конце концов это же гонки. Он хотел сохранить позицию.
Я пытался [пройти его]. Было близко. Мы едва не столкнулись, но в итоге никто не пострадал, он финишировал впереди», – сказал Леклер.
Гран-при США-2024. Ферстаппен выиграл спринт, Сайнс – 2-й, Норрис – 3-й
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий