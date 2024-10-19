Карлос Сайнс: «В плане квалификационного темпа болид «Феррари» не в лучшем положении»

Сайнс поделился ожиданиями от уик-энда в США после спринта.

Пилот «Феррари » прокомментировал второе место в спринте Гран-при США.

«Бороться было очень весело. Хороший спринт. От таких спринтов всегда получаешь удовольствие. Борьбы было много, особенно на первых пяти кругах. Многое продолжалось и после.

К концу заезда я начал испытывать проблемы с шинами, но заметил, что Ландо [Норрис] тоже столкнулся с трудностями. Я подумал, что если смогу попасть в зону DRS, то у меня появится шанс финишировать вторым.

Нам удалось провести атаку в первом повороте – было весело. Это вдохновляет. Быть может, завтра у нас будет неплохая возможность [провести хорошую гонку]. В плане квалификационного темпа наш болид не в лучшем положении, но постараемся квалифицироваться как можно выше», – отметил Сайнс.

Гран-при США-2024. Ферстаппен выиграл спринт, Сайнс – 2-й, Норрис – 3-й