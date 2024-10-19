Карлос Сайнс: «В плане квалификационного темпа болид «Феррари» не в лучшем положении»
Пилот «Феррари» прокомментировал второе место в спринте Гран-при США.
«Бороться было очень весело. Хороший спринт. От таких спринтов всегда получаешь удовольствие. Борьбы было много, особенно на первых пяти кругах. Многое продолжалось и после.
К концу заезда я начал испытывать проблемы с шинами, но заметил, что Ландо [Норрис] тоже столкнулся с трудностями. Я подумал, что если смогу попасть в зону DRS, то у меня появится шанс финишировать вторым.
Нам удалось провести атаку в первом повороте – было весело. Это вдохновляет. Быть может, завтра у нас будет неплохая возможность [провести хорошую гонку]. В плане квалификационного темпа наш болид не в лучшем положении, но постараемся квалифицироваться как можно выше», – отметил Сайнс.
Гран-при США-2024. Ферстаппен выиграл спринт, Сайнс – 2-й, Норрис – 3-й
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