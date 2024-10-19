Президент автоспортивного подразделения «Хонды»: «Если все пойдет хорошо, у Цуноды будет шанс попасть в «Ред Булл»

В «Хонде» надеются на попадание Цуноды в состав «Ред Булл».

Президент автоспортивного подразделения «Хонды» Кодзи Ватанабэ отметил, что в компании надеются на дальнейший прогресс Юки Цуноды и на появление японца в составе основной команды концерна «Ред Булл », несмотря на то, что сотрудничество «Хонды» и «Ред Булл» закончится в ближайшем будущем:

«Что касается Цуноды, наша цель – в том, чтобы он продолжал упорно работать и в конечном счете сумел заполучить место в команде «Ред Булл».

Мы верим, что у него хватает таланта. Разумеется, в конечном счете выбор по составу пилотов принимает команда, но мы, будучи партнерами, настоятельно рекомендовали предоставить Цуноде возможность проявить себя за рулем болида «Ред Булл» на тестах. Потому что мы хотим как минимум дать ему возможность продемонстрировать свои способности.

Я также напрямую обсуждал это с Кристианом Хорнером. И он не исключает такой возможности. Пока ничего не решено, но я думаю, нам нужно все обсудить.

Если все пройдет хорошо и способности Юки оценят по достоинству – думаю, у него будет возможность остаться в «Ред Булл» и после сезона-2026 и бороться за титулы.

В идеале было бы здорово, если бы Цунода в большей степени являлся пилотом «Ред Булл». И нельзя сказать, что он навсегда расстается с «Хондой». Но в данный момент его целью должно быть получение места в «Ред Булл».

Ватанабе добавил, что несмотря на грядущее техническое партнерство с «Астон Мартин», на данный момент у «Хонды» нет конкретных планов по продвижению своих пилотов в рамках данной программы:

«В данный момент у нас нет никаких планов по сотрудничеству с «Астон Мартин» в данной области. Хотя я не хочу сказать, что этого не может случиться в будущем. Но на данный момент такая программа согласована не была. Как минимум в следующем году наше партнерство с «Астон Мартин » не будет подразумевать программу развития наших гонщиков».

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