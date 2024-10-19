Чжоу потеряет 5 позиций на старте Гран-при США

«Заубер » заменил батарею на болиде Чжоу Гуаньюя .

Китайский пилот превысил лимит по данному элементу и получит штраф в виде потери пяти позиций на старте основной гонки Гран-при США.

Лиам Лоусон начнет Гран-при США с конца решетки