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Серхио Перес о старте 11-м в спринте: «Слишком много проблем в высокоскоростных поворотах, в первом секторе»

Перес поделился эмоциями после неудачной квалификации в Остине.

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес завершил квалификацию к спринту на Гран-при США 11-м, после чего подвел итоги сессии.

«Я очень разочарован. Мы не добились никакого прогресса между первым и вторым сегментом, скорее сделали шаг назад, если говорить о шинах, и это осложнило положение. Надеюсь, получится узнать что-то новое о машине и собрать все воедино в [основной] квалификации.

Я испытываю проблемы в высокоскоростных поворотах, однако темп на длинных отрезках выглядел многообещающе [в практике], так что надо потрудиться в оставшейся части уик-энда, и главная цель – сильно выступить в гонке.

Просто было слишком много проблем в первом секторе. Надо что-то сделать», – заявил гонщик.

Гран-при США-2024. Квалификация к спринту. Ферстаппен – 1-й, Расселл – 2-й, Леклер – 3-й, Норрис – 4-й

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: RacingNews365
Гран-при США
logoРед Булл
logoФормула-1
logoСерхио Перес
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