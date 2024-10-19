Фредерик Вассер: «Феррари» может побороться за победу в спринте, темп на «медиуме» дает надежду на субботу и воскресенье»

В «Феррари» полны оптимизма перед спринтом и гонкой в Остине.

Руководитель «Феррари » Фредерик Вассер подвел итоги квалификации к спринту на Гран-при США: Шарль Леклер показал третье время, Карлос Сайнс – пятое.

«Я бы сказал, пока мы не можем жаловаться. Пусть даже результат не совсем тот, который мы ожидали после того, как были быстрее всех утром на «харде» и, как казалось, болид здорово себя проявляет даже на «софте». В первом и втором сегментах мы были очень конкурентоспособны, в то время как в третьем немного сдали.

В целом темп есть, что мы также видели в Монце, Баку и Сингапуре. Все очень плотно: «Мерседес » и Ферстаппен куда быстрее на «софте» в сравнении с «медиумом», а для нас, похоже, ситуация обратная. Это дает надежду перед гонками в субботу и воскресенье, где мы не ожидаем, что будем использовать мягкие покрышки.

Спринт мы начнем третьим и пятым и, учитывая темп на «медиуме», можем побороться за победу», – заключил Вассер.

Гран-при США-2024. Квалификация к спринту. Ферстаппен – 1-й, Расселл – 2-й, Леклер – 3-й, Норрис – 4-й