Оскар Пиастри о старте 16-м в субботу: «Спринт-уик-энд хорош тем, что будет еще один шанс»

Пиастри объяснил провал в квалификации к спринту.

Пилот «Макларена » Оскар Пиастри начнет лишь 16-м спринт на Гран-при США – вторую попытку австралийца в квалификации списали за нарушение пределов трассы.

«Большая часть круга получилась хорошей. Я допустил несколько ошибок в последнем секторе и, конечно, в предпоследнем повороте. Просто пытался проехать слишком быстро, и вот итог. Жаль, но чем хорош спринт-уик-энд, так это тем, что будет еще один шанс», – прокомментировал итог Пиастри.

Оскар оценил расклад сил и положение «Макларена» в Остине:

«Может, мы не так сильны, как в последних гонках, но не думаю, что мы стали слабее – может, соперники усилились.

Уверен, мы по-прежнему в борьбе. Безусловно, нельзя говорить, что мы далеко позади, но ситуация, пожалуй, чуть сложнее, чем на некоторых других этапах.

Завоевать очки с такой стартовой позиции будет тяжело, несомненно, но мы попробуем. Посмотрим, что получится».

Гран-при США-2024. Квалификация к спринту. Ферстаппен – 1-й, Расселл – 2-й, Леклер – 3-й, Норрис – 4-й