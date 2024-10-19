Ферстаппен впервые с июня выиграл поул к спринту или гонке
Поул к спринту на Гран-при США стал для пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена первым в любом формате с конца июня.
Тогда трехкратный чемпион «Формулы-1» стал быстрейшим в квалификациях к спринту и основной гонке в Австрии. За этот период Ферстаппен также не одержал ни одной победы.
В Остине нидерландец опередил гонщика «Мерседеса» Джорджа Расселла и представителя «Феррари» Шарля Леклера.
Гран-при США-2024. Квалификация к спринту. Ферстаппен – 1-й, Расселл – 2-й, Леклер – 3-й, Норрис – 4-й
Опубликовал: Михаил Ширяев
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