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Ферстаппен впервые с июня выиграл поул к спринту или гонке

Поул к спринту на Гран-при США стал для пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена первым в любом формате с конца июня.

Тогда трехкратный чемпион «Формулы-1» стал быстрейшим в квалификациях к спринту и основной гонке в Австрии. За этот период Ферстаппен также не одержал ни одной победы.

В Остине нидерландец опередил гонщика «Мерседеса» Джорджа Расселла и представителя «Феррари» Шарля Леклера.

Гран-при США-2024. Квалификация к спринту. Ферстаппен – 1-й, Расселл – 2-й, Леклер – 3-й, Норрис – 4-й

Опубликовал: Михаил Ширяев
Гран-при США
logoФеррари
logoРед Булл
logoФормула-1
Гран-при Австрии
logoМерседес
logoМакс Ферстаппен
logoШарль Леклер
logoДжордж Расселл
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