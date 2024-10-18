Пилоты «Ф-1» надеются обсудить с ФИА ситуацию со штрафами за нецензурные выражения

Гонщики «Ф-1» обсудят с ФИА вопрос использования ругательств.

Пилот «Мерседеса » Джордж Расселл , который также является текущим председателем Ассоциации гонщиков Гран-при, рассказал о том, что надеется прояснить все возникшие вопросы. И что пилоты хотели бы так же четко прояснить свою позицию.

Отношения гонщиков и ФИА обострились на фоне новой политики Федерации в отношении использования нецензурных выражений. Наиболее громкой стала история со штрафом Макса Ферстаппена в виде обязательства выполнить определенный объем общественных работ на благо ФИА – причиной стало использование нецензурных выражений на пресс-конференции перед Гран-при Сингапура.

«Среди гонщиков мы много и активно обсуждали темы использования нецензурных выражений. То, что ситуация дошла до вот такого, кажется немного глупым.

Нам еще предстоит обсудить сложившуюся ситуацию с ФИА – мы пока этого не сделали. И на следующей же неделе мы сделаем какое-то заявление для журналистов.

Говоря в целом, мы точно не хотим лишать гонщиков возможности выражать свои эмоции по ходу гонок. Думаю, тут решение должно оставаться за теми, кто осуществляет вещание и организует трансляцию – именно они должны выбирать, что выпускать в эфир, а что нет.

Потому что для гонщиков это очень сложно – ты общаешься с командой прямо по ходу гонки, находясь в гуще борьбы, и при этом к тебе прикреплен микрофон.

В то же время, если все происходит в другой обстановке – например, на пресс-конференции, – то гонщикам, возможно, стоит чуть лучше следить за тем, что они говорят. Так что да, примерно на следующей неделе мы составим коллективное письмо и выразим нашу позицию», – рассказал Расселл.

Норрис догоняет Ферстаппена, «Макларен» в шаге от титула – все о горячей развязке в «Ф-1»