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Шарль Леклер: «На Гран-при США «Феррари» увидит, получилось ли сделать достаточно большой шаг вперед»

Этап в Остине станет показательным для «Феррари», уверен Леклер.

Гонщик «Феррари» Шарль Леклер рассказал о роли, которую для команды будет играть предстоящий Гран-при США на универсальном треке.

«Я все еще считаю, что «Макларен» окажется впереди, «Ред Булл» будет очень близко. А затем мы и «Мерседес» в зависимости от того, насколько хороший уик-энд проведем. Но мы не фавориты перед стартом уик-энда. А потом посмотрим, как сложится – трудно делать прогнозы.

На последних этапах у нас были обновления, и это, безусловно, та трасса, где мы можем испытать все эти новинки. Сингапур, Баку, Монца – очень специфические автодромы, где на первую роль выходит лишь одна характеристика болида.

Здесь трек более универсальный, роль играют все характеристики машины. Думаю, мы увидим, где добились наибольшего прогресса, получилось ли сделать достаточно большой шаг вперед, чтобы бороться среди лидеров. Пока у нас ответа нет», – подчеркнул монегаск.

Леклер ответил на вопрос, важен ли этап в Техасе для развития машины-2025:

«Конечно, это очень важный уик-энд. Но я бы не сказал, что он гораздо важнее любого другого уик-энда, куда мы привозили обновления.

Это хорошая трасса, чтобы их оценить. Надеюсь, мы получим позитивную обратную связь, ведь сейчас мы считаем, что выбрали верное направление. Надеюсь, мы не узнаем чего-то нового, что не понимали раньше.

Но я вполне уверен, что мы идем в верном направлении и в этот уик-энд должны увидеть те результаты, которые ожидаем».

«Феррари» будет испытывать предыдущие обновления – в отличие от соперников, Скудерия не привезла новинки в Остин.

«Скажем так, это куда менее рискованно. Очень рискованно начинать работу с совершенно новой машиной, если у тебя только одна практика и нужно внести изменения перед квалификацией. Ты квалифицируешься с новым болидом, фактически без работы над настройками и всем остальным», – прокомментировал ситуацию Шарль.

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Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Motorsport Week
Гран-при США
Гран-при Италии
logoФеррари
logoМакларен
logoРед Булл
Гран-при Сингапура
logoФормула-1
logoМерседес
Гран-при Азербайджана
logoШарль Леклер
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