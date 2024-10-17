Команду «Ф-1» подозревают в незаметном изменении дорожного просвета между квалификацией и гонкой. ФИА приняла меры

ФИА будет следить за уловкой с дорожным просветом в «Ф-1».

Перед Гран-при США ФИА приняла меры по борьбе с умным способом поменять дорожный просвет болида «Ф-1» между квалификацией и гонкой.

Речь идет о пластине под днищем (T-tray). Одну из команд «Формулы-1» подозревают в том, что она способна менять положение данной пластины из кокпита, путем изменения настроек. Как пишет Autosport, в теории такое изменение также может быть незаметно выполнено механиками.

Даже небольшая поправка перед гонкой может оказать существенное влияние, так как идеальный дорожный просвет с пустым и полным баком различаются.

В последние недели шли переговоры между ФИА и рядом коллективов «Ф-1» по поводу того, что какая-то из команд нашла способ обходить запрет на изменение высоты пластины. Считается, что участники чемпионата привлекли внимание к проблеме, изучив те конструкции деталей, которые команды обязаны подгружать на общие сервера.

Федерация дала понять командам, что любое подобное устройство использовать нельзя. В то же время ФИА не получила четких доказательств, что уловку действительно использовали в «Ф-1».

Тем не менее с этапа в Остине ФИА поменяла процедуру проверки характеристик пластины под днищем.

«Хотя мы не получили никаких указаний на то, что какая-то команда использует данную систему, ФИА сохраняет бдительность и продолжает следить за соблюдением правил. В рамках этого мы внедрили процедурные изменения, чтобы обеспечить, что просвет по отношению к пластине невозможно легко поменять», – заявил представитель Федерации.

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