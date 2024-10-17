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Лиам Лоусон: «С Риккардо не было ощущения соперничества, он всегда был добр и готов поделиться советом»

Лоусон рассказал, как ему помогал Риккардо.

Пилот «РБ» Лиам Лоусон сообщил о хороших отношениях с Даниэлем Риккардо несмотря на то, что австралийцу пришлось уступить ему место в команде.

«Безусловно, это был тяжелый момент для всех нас, особенно для Даниэля. [Перед Гран-при Сингапура] мы знали о ситуации. Мне повезло – не пришлось слишком много общаться с прессой.

К счастью, он отличный парень. Он знал, что я не при чем. Пожалуй, это отличало Даниэля по ходу того, как развивалась вся эта ситуация. За последние 12 месяцев никогда не ощущалось, что мы прямые соперники, хотя в каком-то смысле все мы в «Ф-1» ими являемся.

С Даниэлем так никогда не ощущалось, он всегда был добр ко мне, всегда был готов поделиться советом, когда я пилотировал. Он хорошо ко мне относился по ходу года во всех смыслах. Кроме того, мы были на разных этапах карьеры, так что, пожалуй, это помогло.

Я подошел к нему сказал, что мне жаль, это неприятная ситуация, жаль, что ему пришлось через это пройти. Но он ответил, что ничего не имеет против меня, добавил: «У тебя один шанс в «Ф-1», воспользуйся им», и пожелал удачи», – рассказал Лиам.

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Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: сайт «Формулы-1»
Гран-при Сингапура
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