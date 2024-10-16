Лиам Лоусон об ожиданиях на остаток сезона: «Команда борется за шестое место в Кубке конструкторов, для «РБ» это очень важно»

Лоусон рассказал о целях на оставшиеся гонки сезона.

Пилот «РБ» проведет за команду концовку чемпионата, заменяя Даниэля Риккардо, с которым было решено прекратить сотрудничество.

«Я бы сказал, что в общем и целом от меня ждут, что я буду выступать как минимум на том же уровне, что и Юки Цунода . Это цель, поставленная командой. Они хотят, чтобы я не уступал напарнику и в целом приносил результат. Команде нужны очки.

Команда борется за шестое место в Кубке конструкторов, для «РБ» это очень важно. Так что да, основная цель – зарабатывать очки. Если мы будем это делать – значит, мы будем справляться со своей работой. Такова цель, поставленная перед нами.

Хотя понятно, что тебя всегда оценивают. Так было с тех пор, как я в 16 лет попал в систему «Ред Булл», твои выступления всегда оценивают. Так что сейчас ситуация ничем не отличается от того, что было раньше.

Шансы попасть в «Ред Булл»? Я об этом не думаю. Но я прекрасно понимаю, что, выступая за вторую команду «Ред Булл», в будущем, при наличии хороших результатов, я могу туда попасть.

Моя цель – попасть в команду «Ред Булл» в будущем. И я понимаю, что со своей стороны руководство «Ред Булл» тоже смотрит в будущее. И им нужно об этом думать – ведь в конечном счете Макс Ферстаппен или Серхио Перес рано или поздно куда-нибудь перейдут. И им нужны гонщики, готовые к этому. Так что я понимаю, что если буду хорошо делать свою работу, то мое будущее будет в «Ред Булл », – рассказал Лоусон.

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