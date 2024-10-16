  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Лиам Лоусон об ожиданиях на остаток сезона: «Команда борется за шестое место в Кубке конструкторов, для «РБ» это очень важно»
1

Лиам Лоусон об ожиданиях на остаток сезона: «Команда борется за шестое место в Кубке конструкторов, для «РБ» это очень важно»

Лоусон рассказал о целях на оставшиеся гонки сезона.

Пилот «РБ» проведет за команду концовку чемпионата, заменяя Даниэля Риккардо, с которым было решено прекратить сотрудничество.

«Я бы сказал, что в общем и целом от меня ждут, что я буду выступать как минимум на том же уровне, что и Юки Цунода. Это цель, поставленная командой. Они хотят, чтобы я не уступал напарнику и в целом приносил результат. Команде нужны очки.

Команда борется за шестое место в Кубке конструкторов, для «РБ» это очень важно. Так что да, основная цель – зарабатывать очки. Если мы будем это делать – значит, мы будем справляться со своей работой. Такова цель, поставленная перед нами.

Хотя понятно, что тебя всегда оценивают. Так было с тех пор, как я в 16 лет попал в систему «Ред Булл», твои выступления всегда оценивают. Так что сейчас ситуация ничем не отличается от того, что было раньше.

Шансы попасть в «Ред Булл»? Я об этом не думаю. Но я прекрасно понимаю, что, выступая за вторую команду «Ред Булл», в будущем, при наличии хороших результатов, я могу туда попасть.

Моя цель – попасть в команду «Ред Булл» в будущем. И я понимаю, что со своей стороны руководство «Ред Булл» тоже смотрит в будущее. И им нужно об этом думать – ведь в конечном счете Макс Ферстаппен или Серхио Перес рано или поздно куда-нибудь перейдут. И им нужны гонщики, готовые к этому. Так что я понимаю, что если буду хорошо делать свою работу, то мое будущее будет в «Ред Булл», – рассказал Лоусон.

Лиам Лоусон: «Хорнер дал слово год назад, что у меня будет место в «Ф-1» в 2024-м»

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Speed Cafe
logoРед Булл
logoФормула-1
logoЛиам Лоусон
logoЮки Цунода
logoРБ
Рекомендуем
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Нико Хюлькенберг о сделке «Хааса» с «Тойотой»: «Считаю, что в ближайшие годы «Хаас» станет серьезным конкурентом»
сегодня, 16:07
Кристиан Фиттипальди: «Не кажется невозможным вариант, при котором Пиастри займет место Переса в «Ред Булл»
7сегодня, 14:04
Никита Мазепин объявил о завершении карьеры в «Формуле-1»
78сегодня, 13:07
Кристиан Хорнер: «Лоусона будут оценивать на фоне Цуноды»
3сегодня, 11:52
Дженсон Баттон: «Если «Макларен» хочет выиграть титул, им нужно применять командную тактику»
6сегодня, 10:41
Карлос Сайнс: «Прежде чем попрощаться, я бы хотел выиграть еще одну гонку в составе «Феррари»
3сегодня, 08:54
Кристиан Хорнер: «Между гонщиками «Ред Булл» не должно быть такого разрыва, мы не можем себе этого позволить»
14сегодня, 08:35
Дэймон Хилл о «Макларене»: «Несмотря на все попытки конкурентов «подрезать им крылья» – из этого ничего не вышло»
2сегодня, 08:20
Феттель и Шумахер выступят в «Гонке чемпионов»
5сегодня, 08:06
Гран-при США-2024. Расписание трансляций
6вчера, 19:10
Ко всем новостям
Последние новости
Где смотреть Гран-при США-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
14 октября, 07:10
5 октября прошел финальный этап Российской серии гонок на выносливость (REC) – Гран-при Спортс’’ на автодроме Moscow Raceway
17 октября, 11:58Фото
Георгий Чивчян стал первым в истории обладателем Кубка России по дрифту «Суперфинал РДС»
7 октября, 11:35Фото
Первый этап Yuka Drive Fest Джимхана Лайт пройдет в Челябинске 13 октября
4 октября, 09:00Фото
5 октября пройдет финальный этап Российской серии гонок на выносливость (REC) – Гран-При Спортс’’ на автодроме Moscow Raceway
11 октября, 13:25Фото
Кубок России «Суперфинал РДС» пройдет 5 и 6 октября в спорткомплексе «Ростов Арена»
1 октября, 12:45Фото
Дамир Идиятулин выиграл «ВТБ Финал Гран-При Российской Дрифт Серии»
23 сентября, 12:51Фото
14 и 15 сентября прошел финальный этап LEMARC чемпионата и Первенства России по мотокроссу сезона 2024 года на автодроме «Игора Драйв»
17 сентября, 14:01Фото
Финальный этап Гран-При Российской Дрифт Серии пройдет на треке «Игора Драйв» в Санкт-Петербурге 21 и 22 сентября
16 сентября, 15:16Фото
Где смотреть Гран-при Сингапура-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
416 сентября, 13:15